"Россия снова опозорилась": в ООН провалилась еще одна резолюция РФ

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России не удалось собрать простого большинства голосов Генассамблеи ООН для принятия своего проекта резолюции о сохранении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. По мнению представителей США и ЕС, сохранению договора эта резолюция никак не способствует, передает ONLINE.UA со ссылкой на заявление постоянного представителя Украины в ООН Владимир Ельченко.

Так, за документ проголосовали 43 страны, против – 46, еще 78 воздержались. "Россия вновь опозорилась в Генеральной ассамблее ООН: на этот раз резолюция про "сохранение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности" не набрала даже простого большинства голосов. Представители США и Евросоюза объяснили результаты голосования тем, что "эта резолюция не способствует сохранению договора", — пишет дипломат.

Стоит отметить, что РФ внесла в Генассамблее ООН свой проект резолюции о сохранении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности еще неделю назад. Принятием этого документа РФ планировала ответить на недавнее объявление США о намерении выйти из соглашения.

Как сообщал ONLINE.UA, 25 октября Европейский парламент одобрил проект резолюции по Крыму и Донбассу, которая предусматривает ужесточение санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море. Европейские парламентарии признали, что Россия пытается присвоить Азовское море.



