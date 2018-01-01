Назван размер новой минимальной пенсии

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С 1 января минимальная пенсия вырастет на 172 гривны — до 1669 гривен. Отмечается, что за 11 месяцев поступления Единого социального взноса составили 309,3 млрд гривен, из которых 180,7 млрд гривен — собственные средства Пенсионного фонда. Об этом сообщил журналистам министр социальной политики Андрей Рева, передает ONLINE.UA.

Чиновник отметил, что объем собственных поступлений Пенсионного фонда вырос на 39,6 млрд гривен, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Повышение коснется людей в возрасте свыше 65 лет и с трудовым стажем свыше 35 лет", — уточнил министр.

Как известно, ЕСВ уплачивается с окладов всех работников, которые оформлены официально. Платит ЕСВ работодатель, начисляя его сумму на фонд оплаты труда своего работника. Ставка ЕСВ в Украине составляет 22%. Ранее в Пенсионном фонде заявляли, что в Украине на 10 работающих приходится 11 пенсионеров.

Напомним, ранее старший экономист Всемирного банка Алексей Случинский заявил, что пенсионный возраст в Украине будет повышаться вместе с ростом продолжительности жизни.

"Сейчас у человека с минимальным стажем есть право выхода на пенсию в 60 лет. Это достаточно низкий уровень. Учитывая то, что мы живем дольше, со временем пенсионный возраст будет повышаться. Рано или поздно мы к этому вопросу вернемся", — сказал Случинский.

Ранее ONLINE.UА сооющал, что с 1 марта 2019 года миллионам украинцев осовременят пенсии, в связи с чем размер выплат увеличится на 12-17%.