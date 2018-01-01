"Он подстрекает Украину к провокациям": в России шокировали новым скандальным заявлением

Гевін Вільямсон (фото — flickr.com)

Власти РФ не устают шокировать международную общественность скандальными заявлениями. На этот раз российские дипломаты начали утверждать, что министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон якобы подстрекает Украину к новым военным провокациям, передает ONLINE.UA со ссылкой на посольство РФ в Лондоне.

Стоит отметить, что это была первая реакция на встречу министра обороны Степана Полторака и госсекретаря по вопросам обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, что прошла во время последнего визита в Одессу 21 декабря.

Российские дипломаты считают такие действия британского министра "подстрекательством". При случае там вспомнили и дроны, из-за недавнего появления которых над лондонским аэропортом пришлось отменять рейсы.

"Не справившись с задачей эффективно нейтрализовать дроны над аэропортом Гатвик, похоже, Уильямсон занялся более важным делом – подстрекательством Украины к новым военным провокациям"", — говорит российская сторона.

Кроме того, в посольстве добавили, что "сигнал в России получили".

"Он заключается в том, что на какие безответственные шаги не пошел бы киевский режим, британское правительство консерваторов будет всегда обеспечивать ему политическую и военную поддержку", – утверждают российские дипломаты.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее советник премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Марк Лайл Грант заявил, что деятельность российских спецслужб направлена на выполнение стратегии президента РФ Владимира Путина по ослаблению Запада.