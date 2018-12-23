Курс валют на сегодня 23 декабря - доллар не изменился, евро не изменился

Курс валют на сегодня 23 декабря - доллар не изменился, евро не изменился

  |  Экономика   |   Читати українською

На воскресенье, 23 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар не изменился, евро не изменился.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 23 декабря цена доллара США составит 27 гривен 43 копейки. Таким образом цена американского доллара не изменился.

Цена евро на сегодня не изменилась и на сейчас курс евро составляет 31 гривна 31 копейка.

В субботу, 22 декабря, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.4/27.35 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 31.27/31.21 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце.— Джонатан Свифт

Смотрите остальные курсы валют в Украине

Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
Новости других СМИ
В прямую конфронтацию попадут несколько регионов: у Путина пригрозили войной после нового провала России в ООН
В прямую конфронтацию попадут несколько регионо...
Нарушение Россией прав людей в Крыму: кто проголосовал против новой резолюции ГА ООН
Нарушение Россией прав людей в Крыму: кто прого...
Генассамблея ООН приняла еще одну важную резолюцию по Крыму: России выдвинуты жесткие требования
Генассамблея ООН приняла еще одну важную резолю...
Могут возникнуть трудности с закупкой газа: в Нафтогазе сделали тревожное предупреждение
Могут возникнуть трудности с закупкой газа: в Н...
Трамп планирует еще одно скандальное увольнение: кому не повезло в этот раз
Трамп планирует еще одно скандальное увольнение...
"Он подстрекает Украину к провокациям": в России шокировали новым скандальным заявлением
"Он подстрекает Украину к провокациям"...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Блоги