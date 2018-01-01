Генассамблея ООН приняла еще одну важную резолюцию по Крыму: России выдвинуты жесткие требования

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Генассамблея ООН приняла новую резолюцию по Крыму, которую инициировала Украина. В новом документе, за который проголосовали поздним вечером 22 декабря, выдвигаются жесткие требования России из-за ситуации с правами человека на оккупированном полуострове, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Укринформ.

За резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина" проголосовали 65 членов Генассамблеи ООН, против выступили 27 делегатов, воздержались — 70.

В новой резолюции по Крыму четко оперделяется название Крыма после того как его оккупировала Россия во всех документах ООН.

"Генеральная ассамблея призывает все международные организации и специализированные агентства ООН пользоваться формулировкой "Автономная Республика Крым и город Севастополь, Украина, временно оккупированные Российской Федерацией", когда речь идет о Крыме в их официальных документах, коммуникациях и публикациях, включая те, в которых говорится о статистических данных РФ", — сказано в документе.

Также в резолюции поименно указаны украинские политзаключенные, которых Россия незаконно удерживает в тюрьмах. Среди них: режиссер Олег Сенцов, Владимир Балух и Эмир-Усейн Куку. Следует отметить, что в резолюциях Генассамблеи ООН крайне редко указываются имена политзаключенных. Среди последних известных случаев в истории организации — упоминание диссидентов Нельсона Манделы (ЮАР) и Аун Сан Су Чжи (Мьянма).

"Генассамблея выражает глубокую обеспокоенность сообщениями о том, что с 2014 года власть РФ использует пытки для получения поддельных показаний в политически мотивированных преследованиях, включая дело украинского режиссера Олега Сенцова. ГА ООН также выражает глубокую обеспокоенность последующими задержаниями и арестами Россией украинских граждан, включая Владимира Балуха и Эмира-Усеина Куку", — указано в резолюции.

В новой резолюции члены ГА ООН призвали Россию обеспечить права человека и базовые свободы незаконно осужденных в оккупированном Крыму и на территории РФ политзаключенных, включая право на медицинскую помощь, доступ врачей и специалистов международных организаций для проверки состояния здоровья. Также впервые резолюция ООН призывает соблюдать Правила Нельсона Манделы в отношении украинских политзаключенных в РФ и оккупированном Крыму. Документ также призывает Москву предоставить, согласно Венской Конвенции, доступ ко всем украинских политзаключенных в оккупированном Крыму и РФ украинским консулам и омбудсмену.

В России уже отреагировали на новую резолюцию ГА ООН по Крыму. Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин, выступая на заседании ГА, назвал данный документ "сугубо антироссийским, фальшивым, лукавым и бессмысленным по своему содержанию".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что несколько дней назад ГА ООН приняла важную резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украины, районов Черного и Азовского морей". Этот документ направлен против оккупации Россией Крыма и наращивания российского военного присутствия в Черном и Азовском морях. Эта резолюция также была инициирована Украиной.