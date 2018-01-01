На Индонезию обрушилось цунами, более 160 человек погибли: опубликованы жуткие фото и видео

На Индонезию обрушилось цунами, более 160 человек погибли: опубликованы жуткие фото и видео

  |  Мир   |   Читати українською
Фото: twitter.com

На запад Индонезии обрушилось смертельное цунами, в результате которого погибли уже более 160 человек. Стихийное бедствие вызвало извержение вулкана Кракатау, сообщает ONLINE.UA.

Разрушительное цунами в Индонезии произошло в Зондском проливе, разделяющем индонезийские острова Ява и Суматра, вечером 22 декабря. Его мог вызвать подводный оползень после извержения вулкана Кракатау.

Цунами серьезно затронуло пляжи Танджунг Лесунг, Сумур, Телук Лада, Панимбанг и Карита, пользующиеся популярностью у туристов.

"168 человек погибли в результате цунами в Индонезии. Еще 745 пострадали и 30 человек числятся пропавшими без вести. На западном побережье Индонезии ведется эвакуация пострадавших, сотни домов и зданий разрушены", — сообщают местные СМИ.

Ранее в Национальном управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии сообщали, что количество погибших составляет, по меньшей мере, 62 человека, не менее 20 человек числятся пропавшими без вести.

В сети публикуют жуткие фото и видео удара цунами по Индонезии. На одном из них видно, как мощная волна накрыла людей во время концерта.

Как сообщал ONLINE.UA, летом 2018 года Индонезию накрыла череда мощных землетрясений, в результате которых погибли сотни людей.

На Индонезию обрушилось цунами, более 160 человек погибли: опубликованы жуткие фото и видео (1)

< назад 1 из 6 вперед >
Источник: ONLINE.UA Теги: Индонезия, цунами, погибшие, пострадавшие, стихийные бедствия, вулкан, фотообзор, видеоновости
Новости других СМИ
Генассамблея ООН приняла еще одну важную резолюцию по Крыму: России выдвинуты жесткие требования
Генассамблея ООН приняла еще одну важную резолю...
Первый приход УПЦ МП на Львовщине перешел в Поместную церковь Украины
Первый приход УПЦ МП на Львовщине перешел в Пом...
Неожиданно: в бывшей УПЦ МП признали Россию страной-агрессором
Неожиданно: в бывшей УПЦ МП признали Россию стр...
Прогноз погоды в Украине на воскресенье - 23 декабря
Прогноз погоды в Украине на воскресенье - 23 де...
Трамп планирует еще одно скандальное увольнение: кому не повезло в этот раз
Трамп планирует еще одно скандальное увольнение...
"Он подстрекает Украину к провокациям": в России шокировали новым скандальным заявлением
"Он подстрекает Украину к провокациям"...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Блоги