На Индонезию обрушилось цунами, более 160 человек погибли: опубликованы жуткие фото и видео

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На запад Индонезии обрушилось смертельное цунами, в результате которого погибли уже более 160 человек. Стихийное бедствие вызвало извержение вулкана Кракатау, сообщает ONLINE.UA.

Разрушительное цунами в Индонезии произошло в Зондском проливе, разделяющем индонезийские острова Ява и Суматра, вечером 22 декабря. Его мог вызвать подводный оползень после извержения вулкана Кракатау.

Цунами серьезно затронуло пляжи Танджунг Лесунг, Сумур, Телук Лада, Панимбанг и Карита, пользующиеся популярностью у туристов.

"168 человек погибли в результате цунами в Индонезии. Еще 745 пострадали и 30 человек числятся пропавшими без вести. На западном побережье Индонезии ведется эвакуация пострадавших, сотни домов и зданий разрушены", — сообщают местные СМИ.

Ранее в Национальном управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии сообщали, что количество погибших составляет, по меньшей мере, 62 человека, не менее 20 человек числятся пропавшими без вести.

В сети публикуют жуткие фото и видео удара цунами по Индонезии. На одном из них видно, как мощная волна накрыла людей во время концерта.

Как сообщал ONLINE.UA, летом 2018 года Индонезию накрыла череда мощных землетрясений, в результате которых погибли сотни людей.