Нарушение Россией прав людей в Крыму: кто проголосовал против новой резолюции ГА ООН

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Генассамблея ООН по инициативе Украины приняла новую резолюцию по Крыму, в которой осуждается нарушение Россией прав людей на оккупированном полуострове. Украину во время голосования поддержали 67 стран, против выступили 27 делегаций.

Пресс-служба постоянного представительства Украины в ООН опубликовала полный список стран, которые проголосовали против крымской резолюции в ГА ООН, сообщает ONLINE.UA.

"27 стран, которые голосовали против крымской резолюции: Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Чад, Китай, Коморские острова, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, РФ, Сербия , ЮАР, Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла, Зимбабве", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что за резолюцию, которая осуждает зафиксированные на территории аннексированного Крыма нарушения прав человека и незаконное установление Россией законов, юрисдикции и управления в регионе, проголосовали США, страны Евросоюза, Турция и Япония.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Генассамблея ООН выдвинула жесткие требования в новой резолюции по Крыму и впервые указала в документе имена украинских политзаключенных, которых Россия незаконно удерживает в тюрьме за то, что они выступали против оккупации украинского полуострова.