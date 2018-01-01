В прямую конфронтацию попадут несколько регионов: у Путина пригрозили войной после нового провала России в ООН

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В МИД РФ прокомментировали очередной провал в ООН, где проголосовали против российской резолюции по ракетному договору с США. В российском дипведомстве уверены, что разрыв всех договоренностей по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности приведет к прямой конфронтации сразу в нескольких регионах мира.

Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ, сообщает ONLINE.UA.

"Теперь, с развалом ДРСМД, в гонку вооружений, а то и в прямую конфронтацию могут быть ввергнуты сразу несколько регионов мира. Своим попустительством либо бездумным соглашательством эти страны де-факто благословили Вашингтон на разрушение Договора. Все ли из них полностью осознают и готовы целиком разделить негативные последствия опрометчивого шага США, подрывающего фундамент стратегической стабильности и глобальной международной безопасности?", — говорится в заявлении МИД РФ.

Там же указали, что Россия разочарована результатами голосования по резолюции о ДРСМД, который поддержали только 43 страны, против выступили 46 делегаций, а воздержались — 78. При этом постпред России в ООН Василий Небензя считает, что документ не приняли из за "жесткого давления" США. По его словам, "американская сторона рассылала странам-членам НАТО письма", в которых якобы просила голосовать против российской резолюции.

Напомним, РФ внесла в Генассамблее ООН свой проект резолюции о сохранении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности еще неделю назад. Принятием этого документа РФ планировала ответить на недавнее объявление США о намерении выйти из соглашения. По мнению представителей США и ЕС, сохранению договора эта резолюция никак не способствует. В результате, Россия вновь опозорилась в ГА ООН — ее резолюция про "сохранение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности" не набрала даже простого большинства голосов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ГА ООН приняла новую резолюцию по Крыму, которую инициировала Украина.