Беринчик эффектно победил Кристобаля и завоевал титул WBO International: полное видео боя

Денис Беринчик завоював титул WBO International (фото — twitter.com)

В Броварах в ТРЦ "Терминал" состоялся бой за титул Всемирной боксерской организации WBO Oriental в легком весе. За него сразились украинский боксер Денис Беринчик и филиппинец Росекки Кристобаль. Победу одержал Беринчик — он эффектно нокаутировал соперника, досрочно завершив бой в седьмом раунде, сообщает ONLINE.UA.

Следует отметить, что украинский боксер с начала боя начал мощно атаковать соперника. В третьем раунде беринчик отправил Кристобаля в нокдаун. Филиппинец выдерживал мощную атаку украинца и также наносил опасные удары.

В финале поединка Беринчик зажал Кристобаля в углу ринга и наносил ему удар за ударом, пока не был остановлен бой. В результате украинец одержал победу техническим нокаутом, что позволило ему стать обладателем титула интернационального чемпиона WBO в легком весе.

Бой Беринчик — Кристобаль: полное видео

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 9 декабря в Нью-Йорке состоялся чемпионский бой между Василием Ломаченко и Хосе Педрасой, победителем которого стал украинец.