Четкий сигнал России: появилась реакция Порошенко на сверхважную резолюцию ГА ООН по Крыму

Четкий сигнал России: появилась реакция Порошенко на сверхважную резолюцию ГА ООН по Крыму

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Петро Порошенко (фото — facebook.com)

Новая резолюция ГА ООН по Крыму является четким сигналом России о том, что международное сообщество не будет мириться с нарушениями прав человека и милитаризацией оккупированного полуострова.

Таким образом на новую крымскую резолюцию ГА ООН отреагировал президент Украины Петр Порошенко, сообщает ONLINE.UA.

Четкий сигнал России: появилась реакция Порошенко на сверхважную резолюцию ГА ООН по Крыму (1)

Порошенко напомнил, что за последние два месяца ГА ООН приняла две резолюции по Крыму, которые украинский лидер считает сверхважными. По мнению президента Украины, новый документ доказывает то, что никто в мире не собирается закрывать глаза на все то, что происходит с Крымом, и на беззаконие, которое там устроила Россия.

"Россия как государство-агрессор должна выполнить требования международного права – освободить Крым и вернуть домой незаконно лишенных свободы украинских граждан",— подчеркнул Порошенко требования, которые четко иозложены в крымских резолюциях ГА ООН.

Напомним, резолюция ГА ООН "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина" была принята 22 декабря. В ней выдвигаются жесткие требования России из-за ситуации с правами человека на оккупированном полуострове.

Ранее ONLINE.UA сообщал, кто проголосовал против резолюции ГА ООН по нарушению Россией прав людей в Крыму.

Источник: ONLINE.UA Теги: Петр Порошенко, резолюция, Генассамблея ООН, Крым, порушення прав людини, агрессия России против Украины
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