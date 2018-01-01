И это не Россия: в США назвали главную угрозу для всего мира

И это не Россия: в США назвали главную угрозу для всего мира

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Фото: pixabay.com

Самой большой угрозой для безопасности США и всего мира является не Россия, а Китай.

Об этом заявил директор Национального центра контрразведки и безопасности США Билл Иванина, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

"Угроза, которую представляет для США Россия, меркнет по сравнению с угрозой со стороны Китая. И это не только вопрос того, что происходит внутри США. Китай является угрозой с точки зрения безопасности экономики, с точки зрения военных отношений и на глобальном уровне", — заявил Иванина.

По словам одного из главных контразведчиков США, Китай поставил перед собой стратегическую цель стать глобальной сверхдержавой как в геополитическом, так и в экономическом и военном смыслах. Для достижения этой цели Китай использует все доступные методы, считает Иванина.

Он подчеркнул, что только за последние несколько месяцев Минюст США предъвил обвинения нескольким десяткам юридических и физических лиц Китая, которые подозреваются в шпионаже.

"Китайские шпионы действуют, в частности, в американских университетах и на предприятиях стратегического значения. Мы предоставляем ежегодно гранты для около 350 000 китайских студентов. Это прекрасная возможность для китайских спецслужб использовать этих студентов для похищения технологий и разработок", — подчеркнул Иванина.

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США добавил, что аналогичная обстановка наблюдается в Великобритании и других странах мира.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что эксперты Bloomberg сделали тревожный прогноз на 2019 год. Они призвали весь мир готовиться к наихудшим сценариям, предупредив о реальных рисках развития кровавых и торговых войн, а также вспышке ядерной гонки между Россией и Западом.

Источник: ONLINE.UA Теги: США, Россия, Китай, загрози, безопасность
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