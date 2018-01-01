Воины УПА получили статус ветеранов: Порошенко подписал соответствующий закон

Воины УПА получили статус ветеранов: Порошенко подписал соответствующий закон

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Фото з відкритих джерел

Украинский глава Петр Порошенко подписал закон, на основании которого воины УПА получили статус ветеранов и социальные гарантии участников боевых действий, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Уточняется, что закон по воинам УПА вернули в парламент 22 декабря с подписью президента. После того, как закон вступит в силу, воины УПА получат государственную поддержку, которая им не предоставлялась ранее. Социальные гарантии будут такими же, как и у участников боевых действий.

Напомним, закон о предоставлении статуса ветеранов лицам, которые принимали участие в борьбе за независимость Украины в составе Украинской повстанческой армии, Верховная Рада приняла 6 декабя. На следующий день председатель ВР Андрей Парубий подписал Закон Украины о внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты по усилению социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в XX веке" (регистрационный номер 8519).

Согласно проекту Закона, по состоянию на 23 мая 2018 численность лиц, которые были в составе ОУН и УПА, составляет 1201 человек.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 18 декабря, депутаты Верховной Рады в первом чтении приняли законопроект о переводе украинской армии на стандарты НАТО.

Источник: ONLINE.UA Теги: Петр Порошенко, УПА, ветераны, закон, статус, учасники бойових дій
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