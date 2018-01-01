За отказ сотрудничать угрожали расстрелом: Филарет рассказал, как КГБ управлял церковью в СССР

Патріарх Філарет (фото — wikipedia.org)

Православные церкви во времена Советского Союза полностью управлялись и контролировались Комитетом госбезопасности. Только там проводились назначения епископов, которые не могли получить этот высокий священнический сан, если не имели контактов с КГБ.

О том, как КГБ управляло церковью в СССР рассказал патриарх Филарет в интервью "Радио Свобода", передает ONLINE.UA.

"Не было ни одного епископа, который не имел бы контактов с ними. Если он не имел контактов, то он не был епископом. Поэтому, если кто-то из архиереев тех скажет, что он не имел контактов (с КГБ — ред.), это означает, что он говорит неправду. Я это точно знаю", — уверил Филарет.

Он подчерекнул, что без согласия и сотрудничества с КГБ ни один священослужитель не мог выполнять свои обязанности. Поэтому все назначения и высшие церковные решения принимались только на уровне КГБ.

"Указ архиерея был недействительным, если нет регистрации. ... Чтобы иметь регистрацию, надо было договориться с ними, чтобы они согласились на посвящение того или иного епископа и назначения того или иного священника", — рассказал Филарет.

Патриарх добавил, что сотрудники КГБ требовали от священнослужителей раскрывать строгую тайну исповеди и рассказывать все, что люди говорят на исповедывании. По словам Филарета, ему даже однажды угрожали расстрелом после того, как он отказался доносить на людей.

"Я сказал: нет, священник должен хранить тайну исповеди. Тогда он вынимает пистолет, кладет на стол и говорит: мы можем вас расстрелять. Я ему на это сказал: можете расстрелять меня, но для меня не имеет значения, умру я сейчас, вы меня расстреляете, или я доживу до глубокой старости, а выполнять эти ваши условия не буду", — рассказал Филарет.

Кроме того, как КГБ управляло церковью во времена СССР, святейший Филарет признался, что преследовал цель создать единую в Украине православную церковь ради того, чтобы прекратить влияние на нее внешних сил, которые добивались того, чтобы Украина прекратила свое существование как государство и вошла в состав российской империи, так называемого "русского мира". Также Филарет рассказал, как проходило голосование на Объединительном соборе, где провозгласили создание Православной церкви Украины, и почему своим преемником выбрал Епифания.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что патриарх Филарет опроверг резонансные заявления митрополита Луцкого и Волынского Михаила о шантаже во время избрания предстоятеля новой Православной церкви Украины. По его словам митрополита Михаила не шантажировали, а "уговаривали" снять свою кандидатуру.