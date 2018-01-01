Будет жесткий ответ: Макрон выступил с резким заявлением

Емануель Макрон (фото — commons.wikimedia.org)

Правительство Франции подготовит жесткий ответ и меры в отношении "желтых жилетов", участвовавших в погромах.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в Чад, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на BFM.

"Я внимательно следил в течение всего дня за происходившим в стране и меня об этом информировал министр внутренних дел. Совершенно очевидно, что французской юстицией будут приняты очень жесткие меры в отношении правонарушителей", — заявил Макрон.

Он подчеркнул, что властям Франции на данный момент нужно добиться того, чтобы в стране воцарился порядок и согласией. Поэтому власти применят жесткие меры против манифестантов, которые устраивают масштабные беспорядки.

"Страна нуждается в общем согласии, единстве, совместном продвижении к важным коллективным целям. Важно сейчас добиться примирения и ликвидировать разногласия", — добавил Макрон, комментируя ситуацию во Франции.

Следует добавить, что во время визита в Чад Макрон посетил военную базу в Нджамене, где находится главный штаб французских частей, которые принимают участие в антитеррористической операции Бархан. С тысячей французских военных президент отпраздновал приближение Рождества.

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