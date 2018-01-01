Еще одна страна решила добиться автокефалии своей церкви

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Черногорская православная церковь, которая подчиняется Сербской православной церкви, решила отсоединиться и восстановить свою автокефалию.

О начале борьбы за независимость церкви сообщил президент Черногории Мило Джуканович, передает ONLINE.UA со ссылкой на RTCG.

Черногороская православная церковь не имеет канонического признания, а господствующей церковью в стране является СПЦ. Но так как черногорские власти считают, что Сербская православная церковь "настойчиво подрывает" черногорскую независимость, было принято решение добиваться автокефалии.

"Сербская православная церковь очень настойчиво подрывает черногорскую независимость. Я считаю, что необходимо продолжить работу по восстановлению автокефальной Черногорской православной церкви, и государство будет этим заниматься и нести за это ответственность", — подчеркнул Джуканович.

Напомним, Черногорская церковь уже многие годы борется за международное признание. Ее провозгласили автокефальной еще в 1993 году, но до сих пор ЧПЦ не может добиться независимости из-за давления Сербской православной церкви.

В Украине поддерживают независимость церкви Черногории. В частности, за автокефалию черногорской церкви ранее выступал патриарх Филарет.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в России решили создать независимую от РПЦ церковь.