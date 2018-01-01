США обратились с важным заявлением к России по Керченскому проливу

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В США отреагировали на заявления секретаря СНБО Александра Турчинова о намерениях снова отправить военные суда через Керченский пролив и наращивание российских военных сил в Азовском и Черном морях. Там призвали к сдержанности обе стороны, но при этом потребовали, чтобы Россия сохраняла Керченский пролив открытым и прекратила преследование международного судоходства в Азовском море.

Об этом сообщили в посольстве США в Украине, передает ONLINE.UA со ссылкой на УНН.

"Мы призываем Россию сохранить Керченский пролив открытым и прекратить преследование международного судоходства в Азовском море. Мы внимательно следим за этой ситуацией и работаем с нашими партнерами и союзниками", — говорится в заявлении посольства США в Украине.

Там также обратились к России с призывом вернуть Украине суда и задержанных членов экипажа, которые незаконно были захвачены в Керченском проливе в конце ноября, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно-признанных границ, простирающихся до ее территориальных вод.

"Соединенные Штаты на самом высоком уровне общались с нашими партнерами. Мы подтвердили нашу поддержку Украины перед лицом российской агрессии и подчеркнули, что Россия должна соблюдать свои международные обязательства. Противодействие законному транзиту Украины через Керченский пролив является нарушением международного права", — отметили в посольстве.

Следует отметить, что в России заявления главы СНБО Украины Александра Турчинова о намерении снова отправить военные корабли через Керченский пролив расценили как подготовку новой "провокации". Там также уверили, что Россия якобы не наращивает военное присутствие в Азовском море, а дислоцированные там силы охраняют Крымский мост.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что США выделят Украине 10 миллионов долларов на наращивание военно-морских сил. Эту помощь выделил Госдеп США в ответ на агрессию РФ в Черном и Азовском морях и нападение на украинские корабли в Керченском проливе.