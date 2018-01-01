Крымчане должны услышать извинения: оккупанты Крыма выдвинули скандальные требования ГА ООН

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Так называемые "власти" Крыма скандально отреагировали на новую жесткую резолюцию Генассамблеи ООН, в которой осуждается нарушение Россией прав людей на оккупированном полуострове. Оккупанты считают, что документ принят необоснованно.

Об этом заявил "первый вице-спикер парламента Крыма" Ефим Фикс, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Создайте комиссию, пусть приедет в Крым. Сами куда захотят, туда и поедут, во все населенные пункты, никто им программ составлять не будет. Стыдно за те государства, которые голосуют за резолюцию, не зная сути вопроса. Если они не увидят нарушений прав человека, они должны выйти на площадь имени Ленина в Симферополе и при многочисленном стечении народа извиниться за те безобразия, которые они творят вместе с Украиной", — потребовал Фикс.

Тем самым "власти" оккупированного полуострова открестились от всех обвинений, которые выдвинуты в их адрес в крымской резолюции. Они считают, что Генеральная Ассамблея ООН приняла большинством голосов предложенную Украиной резолюцию, осуждающую зафиксированные на территории Крыма нарушения прав человека и незаконное установление РФ законов, юрисдикции и управления на полуострове, проявлением "безобразия".

Напомним, в новой крымской резолюции ГА ООН ключевыми положениями стали: подтверждение недопустимости захвата территорий Крыма силой, осуждение политически мотивированных преследований граждан Украины, признание Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмира-Усейна Куку политическими заключенными, осуждение России за принудительный перевод крымчан в российское гражданство и привлечение их к военным операциям и незаконным избирательным кампаниям. В новой резолюции по Крыму требуется, чтобы Россия непедленно вернула Украине оккупированные территории, освободила всех политзаключенных и прекратила нарушения прав и свобод крымчан.

Ранее ONLINE.UA сообщал, кто выступил против Украины и поддержал Россию при голосовании за новую крымскую рещолюцию в ГА ООН.