Зачем Украине нужна Поместная православная церковь: Порошенко выступил с громким заявлением

Зачем Украине нужна Поместная православная церковь: Порошенко выступил с громким заявлением

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Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Создание Поместной православной церкви в Украине еще больше объединит украинский народ. Ее создание является большой победой Украины, которая вновь отстояла свою независимость.

Зачем Украине нужна Поместная православная церковь пояснил президент Петр Порошенко, сообщает ONLINE.UA.

Зачем Украине нужна Поместная православная церковь: Порошенко выступил с громким заявлением (1)

Украинский глава подчеркнул, что создание единой Православной церкви в Украине является важным достижением в борьбе с российской агрессией. Порошенко назвал три вещи, которые боится Россия. По его мнению, это солидарность и единство украинцев, международное присутствие в Украине (на Донбассе, в Крыму, в Азовском море). Но главным страхом Путина Порошенко назвал европейский успех Украины, который ненавидит российский глава.

Президент Украины также напомнил, что накануне подписал закон, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) переименоваться в Русскую православную церковь.

На этот закон странно отреагировали в УПЦ МП. Там неожиданно признали, что Россия является страной-агрессором, но уверили, что она ими не руководит.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Московский патриарх Кирилл внезапно признал, что в независимой стране должна быть независимая церковь.

Источник: ONLINE.UA Теги: Петр Порошенко, независимость, церкви, Православная церковь Украины
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