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К Земле на рекордно близкое расстояние приблизился опасный астероид SD220, известный своей необычной формой, напоминающей открытую часть стоящего в реке бегемота. Астероид-бегемот промчался мимо нашей планеты 22 декабря — к Земле он приблизился на 2,9 млн км, что считается наименьшим приближением космических объектов за последние 400 лет, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт NASA.

Астероид-бегемот, приблизившийся к Земле на рекордно близкое расстояние (фото — nasa.gov)

Экспертам Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства удалось сделать четкие фото астероида-бегемота длиной 1,6 км, который на рекордно близком расстоянии промчался мимо Земли. На этих снимках видны примечательные особенности астероида, а именно, рубец на поверхности, который наполовину пересекает одно из его окончаний, а также многочисленные яркие светлые пятна, которые, по мнению ученых, могут быть отражением валунов.

Фото астероидаSD220 во время его сближения с Землей

Четкие фото опасного астероида в форме бегемота были получены NASA 15 и 17 декабря. Наблюдения за ним в эти дни велись с комплекса космического ведомства США Goldstone в Калифорнии с помощью телескопа в штате Западная Вирджиния и из обсерватории Arecibo в Пуэрто-Рико.

В NASA подчеркнули, что данный астероид примечателен двумя параметрами. Его период вращения вокруг собственной оси составляет 12 дней, что очень медленно для астероида, а само обращение нетипично.

Напомним, астероид SD220 был открыт 29 сентября 2003 года астрономами из ныне закрытой обсерватории NASA во Флагстаффе в штате Аризона. Тогда эксперты квалифицировали SD220 как потенциально опасный объект из-за его размера и свойства сближаться с орбитой Земли. Но новые данные, полученные при последнем сближении данного астероида с нашей планетой, полностью исключают возможность его столкновения с Землей в будущем.

Ранее ONLINE.UA публиковал невероятное фото СОлнце, которое сделал космический аппарат Parker Solar Probe с рекордно близкого расстояния — 27 миллионов километров.