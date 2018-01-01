Что подарить на Новый год 2019: лучшие подарки для родных, любимых, детей и коллег

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До Нового года 2019 осталось всего несколько дней, поэтому пора задуматься о подарках для родных, друзей, детей и коллег. Что подарить на Новый год 2019 близким, какой подарок на Новый год купить девушке или парню, как поздравить с Новым годом родителей, чем удивить детей? ONLINE.UА сделал подборку лучших подарков на Новый год 2019, которые гарантированно понравятся вашим близким и вызовут у них яркие эмоции.

Выбор новогоднего подарка — задача не из легких, так как подарок на Новый год должен быть не только особенным и оригинальным, но и полезным. При выборе новогоднего подарка в первую очередь следует руководствоваться личными предпочтениями того человека, которого вы хотите удивить подарком на Новый год.

Что подарить парню или девушке на Новый год 2019

Выбирая подарок на Новый год 2019 для девушки, парни должны внимательно и взвешенно подойти к этому вопросу, чтобы не испоритить новогодний сюрприз. Конечно, проще всего прямо спросить, что бы любимая хотела получить в подарок в новогоднюю ночь, но тогда волшебный момент этого праздника будет потерян. Это же касается и девушек, которые выбирают подарок своему возлюбленному на Новый год.

Отличным подарком для любимой или любимого на Новый год 2019 может стать совместное путешествие или романтический уикенд на Рождество.

Лидирующее место в списке подарков парню или девушке на Новый год также занимают гаджеты. Но не обязательно дарить на Новый год дорогостоящие смартфоны и ноутбуки. Умные часы, электронная книга, портативная колонка, фитнес-браслет, наушники — вся эта мелкая техника приятно удивит и станет полезной для вашего любимого человека.

Оригинальные аксессуары также могут стать хорошим подарком на Новый год парню или девушке. Зонты, кошельки с именной гравировкой, сумки с принтами ручной работы — выбор интересных и уникальных аксесуаров на рынке огромен, поэтому большой проблемы при выборе точно не возникнет.

Лучшие подарки на Новый год 2019 для мужа и жены

Выбрать подарок для своей второй половинки не менее сложно, чем для парня или девушки. Это могут быть как сюрпризы материального характера, так и подарки, нацеленные на исполнение желаний.

В числе "нужных" подарков на Новый год для мужа или жены могут стать красивые шарфы, перчатки, теплые свитера или пижамы. Для семейных людей новогодний подарок может быть также общим и практичным — например, "чудо техники", недавно появившееся на рынке (телевизор, посудомоечная машина, холодильник и т.п.).

Отличным подарком для мужа и жены на Новый год могут также стать впечатления. Речь идет о подарочных сертифиактах на прохождение SPA-процедур, курса массажа, годовые абонементы в спортзал или путевка на романтическое путешествие, в котором появится возможность отвлечься от насыщенных будней и посвятить время друг другу.

Что подарить родителям и родственникам на Новый год

Родителям на новый год обычно дарят общие подарки. Например, бытовую технику, о которой они мечтали, но откладывали покупку из-за экономии средств. Хорошим подарком для родителей также станут товары для дома — наборы посуды, комплекты постельного белья, теплый плед.

При выборе новогоднего подарка для родителей можно также обратитить внимание на мелочи для дома, которые сделают его еще уютнее. Это могут быть винтажные вещи даже с барахолки.

Если хотите подарить родителям на Новый год яркие впечатления и эмоции, то тогда подумайте о новогоднем сюрпризе, сделанным своими руками, или подарите им незабываемое путешествие.

Подарки для детей на Новый год 2019

Детей обычно сложнее всех удивить подарком на Новый год. Но тут нужно придерживаться только интересов и возраста сына или дочки, не забывая об их детской мечте.

Это может быть активный подарок — скейтборд, велосипед, гироскутер, или же игровая консоль. Если у вашего ребенка есть хобби, то стоит задуматься о подарке, который поможет ему расти в этом направлении.

Для ребенка всегда будет актуальным подарок для повседневной жизни. Например, универсальным подарком как для мальчиков, так и для девочек станет рюкзак.

В ТОП лучших подарков детям на Новый год также входят: интересные книги, настольные игры, новые гаджеты, билеты на поход в парк развлечений, умные карандаши, 3D-ручки, ну и, конечно же, красивая одежда и косметика для юных модниц.

Что подарить коллегам на Новый год 2019

Для коллег на Новый год традиционными являются сладкие подарки. Но если не хотите оставаться банальными, то и здесь можно проявить фантазию.

Например, оригинальный подарок на Новый год коллегам можно заказать в частной кондитерской. Это могут быть наборы конфет с пожеланиями или расписные пряники.

Хорошим подарком на Новый год коллегам может стать набор новогодних игрушек. А сделать этот презент оригинальным помогут мастера, которые нанесут уникальные росписи на елочные шары.

Также для коллег на Новый год в подарок можно заказать ежедневники в именной гравировкой, чашки с забавными надписями или же оригинальные коврики для мышки.

И не забывайте, Новый год – это не день рождения! Поэтому подарки требуются не очень дорогие и не слишком мудреные, но теплые и искренние!

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