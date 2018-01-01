Штаб ООС: боевики на Донбассе понесли немалые потери

Штаб ООС: боевики на Донбассе понесли немалые потери

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Фото: facebook.com/pressjfo.news

На протяжении минувших суток российские оккупационные войска на Донбассе не нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

К счастью, в течение прошлого дня ни один украинский военный не пострадал.

"По данным разведки, 23 декабря в результате неумелого обращения с оружием в ходе мероприятий боевой подготовки один оккупант погиб, и двое получили ранения.В течение текущих суток враг открыл огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Пески на Донецком направлении", — сказано в сообщении.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.

Напомним, боевики продолжают распространять фейки о масштабном наступлении ВСУ на Донбассе. Они угрожают украинским военным новым котлом, который будет еще страшнее, чем Дебальцевский и Иловайский. С новым фейком о наступлении ВСУ и реальными угрозами в адрес Украины выступил экс-спикер "МИД ДНР" Константин Долгов.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Долгов заявил, что высшее руководство Украины, кроме президента Петра Порошенко, якобы уже вылетело в зону ООС на Донбассе, где будет проводиться координация военной операции.

Источник: ONLINE.UA Теги: обстрелы, Донбасі, боевики, ВСУ
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