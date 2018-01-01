"России нужен повод": в США выступили с тревожным прогнозом относительно Украины

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что России нужен повод для агрессии в Украине. Дипломат подчеркнул, что ранее США считали маловероятным, чтобы Россия решилась на широкомасштабную агрессию в Украине, однако сейчас все изменилось.
Об этом он заявил в интервью программе "ТСН.Тиждень", передает ONLINE.UA.
"Но тут произошел инцидент, когда Россия атаковала украинские корабли несколько недель назад. И теперь, я думаю, мы должны рассматривать реалистичную вероятность того, что Россия начнет новую агрессию. И мы должны сделать все возможное, чтобы дело не дошло до этого. Должны сделать все, чтобы избежать этой агрессии и сдержать ее", — сказал спецпредставитель США.
"Такое дезинформирование беспокоит, потому что для России нужен повод для агрессии. Хотелось бы думать, это делается для того, чтобы отвлечь внимание от агрессии против украинских кораблей в Черном море. Но мы должны быть очень внимательны, должны следить за ситуацией и в идеале – избежать дальнейшей эскалации и агрессии", — заявил Волкер.
Как сообщал ONLINE.UА, США приняли решение провести разведку в связи с последними агрессивными действиями РФ против Украины.