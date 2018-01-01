Наконец-то стало известно, кто возглавит Пентагон

Наконец-то стало известно, кто возглавит Пентагон

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Патрік Шанахан (фото — flickr.com)

Первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан с 1 января станет и.о. министра после отставки нынешнего главы Пентагона Джеймса Мэттиса. С данным заявлением выступил американский лидер Дональд Трамп, передает ONLINE.UA.

"Рад объявить, что талантливый первый заместитель министра обороны Патрик Шанахан станет исполняющим обязанности главы Пентагона с 1 января 2019 года. Патрик имеет большой список достижений, он много чего достиг за время работы заместителем, а до этого — в компании Boeing", — написал президент США.

Наконец-то стало известно, кто возглавит Пентагон (1)

Как известно, Мэттис уйдет в отставку в конце февраля следующего года на фоне разногласий с Дональдом Трампом из-за его внешнеполитических решений.

Напомним, недавно в Министерстве обороны США заявили, что в последнее время вооруженные силы Китая увеличили количество операций с использованием бомбардировщиков, "тренируясь наносить удары" по США и их союзникам.

Как сообщал ONLINE.UA, в Пентагоне заявили, что военные США и НАТО могут не успеть остановить российские войска в случае их вторжения в Польшу и страны Балтии.

 
Источник: ONLINE.UA Теги: США, Пентагон, Джеймс Мэттис
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