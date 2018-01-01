Наконец-то стало известно, кто возглавит Пентагон

Как известно, Мэттис уйдет в отставку в конце февраля следующего года на фоне разногласий с Дональдом Трампом из-за его внешнеполитических решений.

Напомним, недавно в Министерстве обороны США заявили, что в последнее время вооруженные силы Китая увеличили количество операций с использованием бомбардировщиков, "тренируясь наносить удары" по США и их союзникам.

Как сообщал ONLINE.UA, в Пентагоне заявили, что военные США и НАТО могут не успеть остановить российские войска в случае их вторжения в Польшу и страны Балтии.