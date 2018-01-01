Наконец-то стало известно, кто возглавит Пентагон

Первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан с 1 января станет и.о. министра после отставки нынешнего главы Пентагона Джеймса Мэттиса. С данным заявлением выступил американский лидер Дональд Трамп, передает ONLINE.UA.
"Рад объявить, что талантливый первый заместитель министра обороны Патрик Шанахан станет исполняющим обязанности главы Пентагона с 1 января 2019 года. Патрик имеет большой список достижений, он много чего достиг за время работы заместителем, а до этого — в компании Boeing", — написал президент США.