ОБСЕ: конфликт между Украиной и РФ может обостриться

ОБСЕ: конфликт между Украиной и РФ может обостриться

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Фото — flickr.com

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что конфликт между Украиной и Россией может вновь обостриться на Донбассе и в оккупированном Крыму. В случае эскалации Россия будет предоставлять боевикам военную помощь, передает ONLINE.UA со ссылкой на DW.

"У меня есть опасения, что может возникнуть цепная реакция. Там, где в них возникают отдельные очаги, где вспыхивает пламя, когда-нибудь, вольно или невольно, произойдет эскалация", – рассказал он.

Кроме того, Гремингер подчеркивает, что "жестом доброй воли" со стороны России может стать освобождение 24-х задержанных моряков. Он призвал Кремль "продемонстрировать доброю волю" для того, чтобы возродить взаимодоверие.

"Следует исходить из того, что мятежным республикам, если они окажутся под военным давлением, вновь будет оказываться поддержка из России", – сказал Гремингер.

Он также не ожидает прорыва на мирных переговорах в обозримом будущем, поскольку "политическая воля для примирения просто отсутствует".

Как сообщал ONLINE.UA, ранее делегация России в Парламентской ассамблее ОБСЕ покинула зал заседаний, заявив, что якобы зафиксировала нарушение регламента во время голосования за резолюцию.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, РФ, ОБСЕ, Донбасс
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