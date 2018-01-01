В США признались, кого боятся больше, чем Россию

В США признались, кого боятся больше, чем Россию

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Фото: pixabay.com

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Иванина заявил, что Китай несет значительно большую угрозу национальной безопасности и интересам США, чем Россия, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на BBC.

"Это не только вопрос того, что происходит внутри США. Китай является угрозой с точки зрения безопасности экономики, с точки зрения военных отношений и на глобальном уровне. Достаточно взглянуть на стратегическую цель Китая, а именно – стать глобальной сверхдержавой в геополитическом, военном и экономическом смыслах. Они используют все доступные методы для достижения этой цели. Это глобальная проблема, а не проблема США", – считает Иванина.

Стоит отметить, что ранее Минюст США выдвинул обвинения в адрес 20 юридических и физических лиц из Китая. Китайские шпионы действуют, в частности, в американских университетах и на предприятиях стратегического значения.

"Мы предоставляем ежегодно гранты для около 350 тысяч китайских студентов. Это замечательная возможность для китайских спецслужб использовать этих студентов для похищения технологий и разработок", — отметил он, добавив, что такая же угроза наблюдается в Британии и других странах.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее глава Пентагона Джеймс Маттис заявил, что США увеличат количество американских истребителей-бомбардировщиков, готовых к боевым операциям. Он отметил, что воздушные силы страны должны быть лучше подготовлены к потенциальной войне с Россией или Китаем.

Источник: ONLINE.UA Теги: США, РФ, Китай, разведка
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