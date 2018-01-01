"Будем стараться": в РПЦ шокировали скандальным заявлением

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Русская православная церковь (РПЦ) продолжит пытаться повлиять на ситуацию в Украине в связи с созданием независимой церкви. С таким скандальным заявлением выступил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, передает ONLINE.UA со ссылкой на RT.

По его словам, для этого РПЦ будет обращаться в международные правозащитные организации. В Москве считают, что создание в Украине новой православной церкви "не приведет к разрешению религиозной ситуации в стране и гражданского мира".

"Важно понимать: то, что произошло 15 декабря и состоится 6 января, отбросит украинское общество еще дальше от мира, от решения религиозного вопроса", — сказал Легойда.