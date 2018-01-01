"Будем стараться": в РПЦ шокировали скандальным заявлением

Русская православная церковь (РПЦ) продолжит пытаться повлиять на ситуацию в Украине в связи с созданием независимой церкви. С таким скандальным заявлением выступил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, передает ONLINE.UA со ссылкой на RT.
По его словам, для этого РПЦ будет обращаться в международные правозащитные организации. В Москве считают, что создание в Украине новой православной церкви "не приведет к разрешению религиозной ситуации в стране и гражданского мира".
"Важно понимать: то, что произошло 15 декабря и состоится 6 января, отбросит украинское общество еще дальше от мира, от решения религиозного вопроса", — сказал Легойда.
Напомним, ранее участники "Всекозачого общественного центра" выступили за создание в России независимой от РПЦ церкви. Получить томос на автокефалию казаки хотят по примеру Украины — через Константинопольского патриарха Варфоломея.
Как сообщал ONLINE.UA, о создании независимой от РПЦ церкви — автокефальной Казачьей православной апостольской церкви (КПАЦ) заявили представители объединения реестровых казачьих организаций России "Всекозачий общественный центр" (ВГЦ) во время съезда в Москве в День памяти апостола Андрея Первозванного.