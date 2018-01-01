Неожиданно: Макрон жестко раскритиковал решение Трампа

Еммануель Макрон та Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что глубоко сожалеет о решении президента США Дональда Трампа вывести войска США из Сирии, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

"Союзник должен быть надежным... Я очень жалею из-за принятого (Трампом) решения о Сирии", — сказал Макрон во время пресс-конференции в Чаде.

Отметим, недавно глава Белого дома Дональд Трамп заявил о победе над ИДИЛ в Сирии и подчеркнул, что борьба с исламистами была единственной причиной присутствия американских войск в стране. После этого официальный Вашингтон подтвердил, что США начали вывод войск из Сирии. По данным СМИ, США нужно 60-100 дней для вывода своих военных.

"Франция сохранит присутствие своих войск в северной части Сирии, поскольку считает, что боевики Исламского государства не были уничтожены и продолжают угрожать интересам страны", — сказано в сообщении.

В ЕС выступили с жесткой критикой решения США вывести свои войска из Сирии. Так лидер либералов в Европарламенте Ги Вергофстадт отметил, что этот шаг ослабит европейцев и станет победой для России и других заинтересованных сторон в Сирии.