Прогноз погоды в Украине на вторник - 25 декабря

Погода все равно что правительство — она всегда не такая, как надо. — Джером Джером

Погода на завтра в Киеве

В вторник в Киеве весь день будет пасмурно, небольшой снег. Температура на протяжении дня будет колебаться от -7 до -5°C.

Ночью -5°C. Относительная влажность 89%. Ветер 1 м/c.

Утром -6°C. Относительная влажность 87%. Ветер 8 м/c.

Днем -6°C. Относительная влажность 86%. Ветер 8 м/c.

Вечером -7°C. Относительная влажность 86%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоды на завтра в городах Украины

Прогноз погоди в Полтаве на завтра

На протяжении дня температура будет от -6 до 0°C

Температура ночью 0°C (пасмурно, сильный снег). Относительная влажность 96%. Ветер 2 м/c.

Температура утром -1°C (пасмурно, сильный снег). Относительная влажность 95%. Ветер 1 м/c.

Температура днем -2°C (пасмурно, сильный снег). Относительная влажность 92%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером -6°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 86%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Ровно на завтра

На протяжении дня температура будет от -5 до -2°C

Температура ночью -5°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 89%. Ветер 8 м/c.

Температура утром -4°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 87%. Ветер 8 м/c.

Температура днем -2°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 87%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером -4°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 91%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Хмельницком на завтра

На протяжении дня температура будет от -5 до -3°C

Температура ночью -5°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 88%. Ветер 8 м/c.

Температура утром -4°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 84%. Ветер 8 м/c.

Температура днем -3°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 84%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером -3°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 91%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Луганске на завтра

На протяжении дня температура будет от -3 до +3°C

Температура ночью 0°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 90%. Ветер 4 м/c.

Температура утром +2°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 95%. Ветер 4 м/c.

Температура днем +3°C (пасмурно, осадки). Относительная влажность 91%. Ветер 5 м/c.

Температура вечером -3°C (пасмурно). Относительная влажность 77%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Тернополе на завтра

На протяжении дня температура будет от -4 до -3°C

Температура ночью -4°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 89%. Ветер 8 м/c.

Температура утром -3°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 89%. Ветер 8 м/c.

Температура днем -3°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 88%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером -4°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 89%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Донецке на завтра

На протяжении дня температура будет от -4 до +2°C

Температура ночью +1°C (пасмурно, осадки). Относительная влажность 96%. Ветер 4 м/c.

Температура утром +2°C (пасмурно, сильный дождь). Относительная влажность 96%. Ветер 4 м/c.

Температура днем -2°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 87%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером -4°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 81%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Кривом Роге на завтра

На протяжении дня температура будет от -4 до +1°C

Температура ночью +1°C (пасмурно, осадки). Относительная влажность 97%. Ветер 8 м/c.

Температура утром -4°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 84%. Ветер 8 м/c.

Температура днем -4°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 82%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером -4°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 84%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоди в Херсоне на завтра

На протяжении дня температура будет от -3 до +3°C

Температура ночью +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 93%. Ветер 8 м/c.

Температура утром -2°C (пасмурно). Относительная влажность 72%. Ветер 8 м/c.

Температура днем -2°C (пасмурно). Относительная влажность 59%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером -3°C (пасмурно). Относительная влажность 66%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоди в Луцке на завтра

На протяжении дня температура будет от -6 до -2°C

Температура ночью -4°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 90%. Ветер 8 м/c.

Температура утром -3°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 90%. Ветер 8 м/c.

Температура днем -2°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 90%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером -6°C (облачно, небольшой снег). Относительная влажность 90%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Ужгороде на завтра

На протяжении дня температура будет от -2 до 0°C

Температура ночью -2°C (облачно, небольшой снег). Относительная влажность 78%. Ветер 8 м/c.

Температура утром -1°C (пасмурно). Относительная влажность 72%. Ветер 8 м/c.

Температура днем 0°C (пасмурно). Относительная влажность 73%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером -1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 81%. Ветер 3 м/c.

Прогноз погоди в Симферополе на завтра

На протяжении дня температура будет от -2 до +8°C

Температура ночью +8°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 88%. Ветер 6 м/c.

Температура утром +3°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 95%. Ветер 7 м/c.

Температура днем 0°C (пасмурно). Относительная влажность 76%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером -2°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 72%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Днепре на завтра

На протяжении дня температура будет от -5 до +2°C

Температура ночью +2°C (пасмурно, сильный дождь). Относительная влажность 99%. Ветер 4 м/c.

Температура утром +2°C (облачно, осадки). Относительная влажность 94%. Ветер 7 м/c.

Температура днем -4°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 86%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером -5°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 85%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоди в Черкассах на завтра

На протяжении дня температура будет от -6 до 0°C

Температура ночью 0°C (пасмурно, сильный снег). Относительная влажность 93%. Ветер 8 м/c.

Температура утром -5°C (пасмурно, сильный снег). Относительная влажность 86%. Ветер 8 м/c.

Температура днем -5°C (пасмурно, сильный снег). Относительная влажность 85%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером -6°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 84%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Сумах на завтра

На протяжении дня температура будет от -4 до -2°C

Температура ночью -2°C (пасмурно, сильный снег). Относительная влажность 94%. Ветер 2 м/c.

Температура утром -3°C (пасмурно, сильный снег). Относительная влажность 90%. Ветер 2 м/c.

Температура днем -2°C (пасмурно, сильный снег). Относительная влажность 89%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером -4°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 89%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Ивано-Франковске на завтра

На протяжении дня температура будет от -3 до -1°C

Температура ночью -3°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 81%. Ветер 8 м/c.

Температура утром -2°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 78%. Ветер 8 м/c.

Температура днем -2°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 72%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером -1°C (пасмурно). Относительная влажность 76%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоди в Житомире на завтра

На протяжении дня температура будет от -6 до -4°C

Температура ночью -5°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 90%. Ветер 8 м/c.

Температура утром -5°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 89%. Ветер 8 м/c.

Температура днем -4°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 85%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером -6°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 87%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Бердянске на завтра

На протяжении дня температура будет от -2 до +6°C

Температура ночью +6°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 87%. Ветер 5 м/c.

Температура утром +3°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 89%. Ветер 6 м/c.

Температура днем -1°C (пасмурно). Относительная влажность 71%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером -2°C (облачно). Относительная влажность 67%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоди в Кропивницком на завтра

На протяжении дня температура будет от -5 до +1°C

Температура ночью +1°C (пасмурно, сильный снег). Относительная влажность 93%. Ветер 8 м/c.

Температура утром -5°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 84%. Ветер 8 м/c.

Температура днем -5°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 83%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером -5°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 83%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Харькове на завтра

На протяжении дня температура будет от -3 до +1°C

Температура ночью -2°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 91%. Ветер 3 м/c.

Температура утром +1°C (пасмурно, сильный снег). Относительная влажность 94%. Ветер 3 м/c.

Температура днем -1°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 94%. Ветер 4 м/c.

Температура вечером -3°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 92%. Ветер 3 м/c.

Прогноз погоди в Мариуполе на завтра

На протяжении дня температура будет от -3 до +5°C

Температура ночью +5°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 92%. Ветер 5 м/c.

Температура утром +4°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 90%. Ветер 6 м/c.

Температура днем 0°C (пасмурно). Относительная влажность 71%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером -3°C (пасмурно). Относительная влажность 66%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Николаеве на завтра

На протяжении дня температура будет от -3 до +1°C

Температура ночью +1°C (пасмурно, осадки). Относительная влажность 91%. Ветер 8 м/c.

Температура утром -2°C (малооблачно). Относительная влажность 70%. Ветер 8 м/c.

Температура днем -2°C (пасмурно). Относительная влажность 62%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером -3°C (пасмурно). Относительная влажность 69%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоди в Запорожье на завтра

На протяжении дня температура будет от -4 до +5°C

Температура ночью +5°C (пасмурно, сильный дождь). Относительная влажность 93%. Ветер 4 м/c.

Температура утром -1°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 86%. Ветер 7 м/c.

Температура днем -4°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 74%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером -4°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 79%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоди в Львове на завтра

На протяжении дня температура будет от -3 до -1°C

Температура ночью -3°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 83%. Ветер 8 м/c.

Температура утром -3°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 78%. Ветер 8 м/c.

Температура днем -1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 71%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером -2°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 86%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоди в Чернигове на завтра

На протяжении дня температура будет от -9 до -5°C

Температура ночью -6°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 90%. Ветер 1 м/c.

Температура утром -6°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 91%. Ветер 1 м/c.

Температура днем -5°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 87%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером -9°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 86%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Одессе на завтра

На протяжении дня температура будет от -2 до +2°C

Температура ночью +2°C (пасмурно, осадки). Относительная влажность 85%. Ветер 8 м/c.

Температура утром -2°C (пасмурно). Относительная влажность 71%. Ветер 8 м/c.

Температура днем -1°C (пасмурно). Относительная влажность 60%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером -2°C (облачно). Относительная влажность 66%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Виннице на завтра

На протяжении дня температура будет от -5 до -4°C

Температура ночью -5°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 88%. Ветер 8 м/c.

Температура утром -5°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 80%. Ветер 8 м/c.

Температура днем -4°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 78%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером -4°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 87%. Ветер 8 м/c.

Погода в Украине и Мире на 5 дней