Еще два прихода Московского патриархата перешли в Православную церковь Украины

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Приходы скального Свято-Троицкого храма на берегу Южного Буга и храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Махновка решили присоединиться к новосозданной Православной церкви Украины, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службы Винницкой епархии ПЦУ.

Община скального Свято-Троицкого храма почти стопроцентно поддержала своего настоятеля протоирея Алексея Волкова перейти в ПЦУ. Следует отметить, что отец Алексей известен как активный миссионер и копеллан-волонтер. Он один из первых священников Винничины начал ездить на Донбасс для поддержки украинских военных.

Выбор в пользу ПЦУ также сделала община храма Рождества Пресвятой Богородицы. Решение общины поддержал настоятель храма, протоиерей Андрей Кипер.

Следует отметить, что в РПЦ продолжают пытаться повлиять на ситуацию в Украине в связи с созданием автокефальной церкви. Там собрались обращаться за помощью в международные правозащитные организации.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 22 декабря приход святых апостолов Петра и Павла, который находится в городе Жовква на Львовщине и ранее входил в состав УПЦ Московского патриархата, перешел в Православную церковь Украины. Это решение принял настоятель храма архимандрит Маркиян Каюмов.