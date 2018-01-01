Абсолютно правильное решение: у Путина похвалили Трампа за вывод войск США из Сирии

Абсолютно правильное решение: у Путина похвалили Трампа за вывод войск США из Сирии

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Фото: flickr.com

Вывод американских войск из Сирии является абсолютно правильным решением президента США Дональда Трампа, так как они там находились незаконно.

С таким заявлением выступила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Если такое решение будет принято и произведено, оно будет абсолютно правильным. Потому что воинские подразделения Запада находятся незаконно в Сирии. И если это (вывод войск США из Сирии — ред.) случится, то будет восстановлено международное право в этой части", — считает Матвиенко.

При этом она заявила, что российские войска в Сирии находятся "законно" и по приглашению сирийского руководства. Матвиенко также подчеркнула, что действия России в Сирии "никак не связаны" с действиями США.

Следует отметить, что решение Трампа вывести войска США из Сирии вызвало неоднозначную реакцию в мире. Лидеры стран ЕС раскритиковали его. Они считают, что это сделает европейцев более уязвимыми, а сам вывод войск США из Сирии станет победой для Путина.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что глубоко сожалеет о решении президента США Дональда Трампа вывести войска США из Сирии.

Источник: ONLINE.UA Теги: США, Россия, Сирия, выведение войск, Дональд Трамп, решение, Совет Федерации, Валентина Матвиенко
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