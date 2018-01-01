Это преступление, которое может привести к гражданской войне: в России шокировали новым заявлением

Это преступление, которое может привести к гражданской войне: в России шокировали новым заявлением

  |  Политика   |   Читати українською
Фото: pixabay.com

Создание автокефальной церкви в Украине является преступлением, которое может привести к гражданской войне.

С таким шокирующим заявлением выступила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Вы посмотрите, что они творят с церковью. Это же преступление, то, что происходит на Украине, когда светские власти грубо вмешались в духовную деятельность Украинской православной церкви, когда силой собрали каких-то священников, которые кричат нацистские лозунги", — заявила Матвиенко.

Она также считает, что переименование бывшей УПЦ МП может привести к бойне. В сложившейся ситуации Матвиенко обвиняет действующие власти Украины, которые принимают соответствующие законы.

Следует добавить, что ранее в РПЦ заявили о намерении обратиться за помощью в международные правозащитные организации, чтобы повлиять на ситуацию в Украине в связи с созданием независимой церкви.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в России хотят создать независимую от РПЦ церковь — автокефальную Казачью православную апостольскую церковь.

Источник: ONLINE.UA Теги: церкви, автокефалия, Украина, преступление, гражданская война, Совет Федерации, Валентина Матвиенко
Новости других СМИ
Неожиданно: Макрон жестко раскритиковал решение Трампа
Неожиданно: Макрон жестко раскритиковал решение...
Курс валют на сегодня 24 декабря - доллар не изменился, евро не изменился
Курс валют на сегодня 24 декабря - доллар не из...
В США признались, кого боятся больше, чем Россию
В США признались, кого боятся больше, чем Россию
ОБСЕ: конфликт между Украиной и РФ может обостриться
ОБСЕ: конфликт между Украиной и РФ может обостр...
Наконец-то стало известно, кто возглавит Пентагон
Наконец-то стало известно, кто возглавит Пентагон
"России нужен повод": в США выступили с тревожным прогнозом относительно Украины
"России нужен повод": в США выступили...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи