Сын Каддафи обратился за неожиданной помощью к Путину: Москва уже дала ответ

Саїф аль-Іслам Каддафі (фото з відкритих джерел)

Сын ливийского диктатора Муаммара Каддафи, 46-летний Саиф аль-Ислам, недавно вышедший из тюрьмы по амнистии, написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросил у него помощи. Речь идет о политической поддержке, так как Каддафи-младший собрался в президенты, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Bloomberg.

В письме сын Каддафи поприветстоввал Путина и рассказал свое видение ситуации в Ливии. Он просит поддержать его политические амбиции в 2019 году во время выборов президента Ливии.

Следует добавить, что кроме Каддафи-младшего, в президентских выборах в Ливии планирует участвовать командующий Ливийской национальной армией Халиф Хафтар, который считается фаворитом Москвы из-за контроля большей части нефтедобычи на востоке страны. Также свою кандидатуру на выборы планирует выдвигать и премьер-министр правительства национального единства Ливии Файез аль-Саррадж, которого поддерживает ООН. Кремль также ведет с ним диалог о возобновлении контрактов, которые обсуждались еще при Каддафи-старшем. Речь идет о строительстве железнодорожной линии от Бенгази до Сирта за 2,5 млрд долларов.

В МИД РФ уже ответили на обрашение сына Каддафи к Путину. Там уверили, что Москва поддерживает всех кандидатов на пост президента Ливии.

Напомним, режим Муаммара Каддафи в Ливии был свержен в 2011 году, после того, как диктатор был убит повстанцами. После его смерти в Ливии началась гражданская война, часть территории захватили радикальные исламисты. В результате в настоящее время в стране действуют два правительства: на востоке, в городе Тобрук, заседает избранный народом парламент, а на западе, в Триполи, действует сформированное при поддержке ООН и западных стран правительство национального согласия.

В августе 2018 года представитель Национальной армии Ливии, которая контролирует восток страны, попросили Путина ввести войска и помочь разрешить запутанный ливийский кризис.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что президент России Владимир Путин хочет развернуть войска на востоке Ливии, чтобы захватить контроль над крупнейшим миграционным путем в Европу и создать там плацдарм для наступления на Запад.