Создание Православной церкви Украины - провокация: генсек ОБСЕ выступил с шокирующим заявлением

Генсек ОБСЄ ТОмас Гремінгер (фото — flickr.com)

Россия и Украина провоцируют друг друга, как как у них нет политической воли для урегулирования конфликта. "Украинскими провокациями" являются создание автокефальной Православной церкви Украины, а также языковые законы.

С таким шокирующим заявлением выступил генсек ОБСЕ Томас Гремингер в интервью немецкой газете Neue Zürcher Zeitung, передает ONLINE.UA.

"Законодательство о языке и образовании, стремление Украинской православной церкви к независимости, нерешенные проблемы оккупированного Крыма, незаконные выбора в двух восставших республиках и ситуация вдоль линии соприкосновения на Донбассе. Снова и снова происходят провокации с обеих сторон. Повсюду мы видим: ситуация или в застое, или вяло раскачивается”, — заявил Гремингер.

При этом он призвал Москву освободить незаконно задержанных украинских моряков и передать Киеву корабли, захваченные во время нападения в Керченском проливе. Также Гремингер считает, что "Россия и Украина должны наконец отказаться от логики — "Око за око, зуб за зуб".

Кроме напряженной ситуацией между Россией и Украиной, генсек ОБСЕ высказал беспокойство по поводу ситуации с безопасностью в Европе в целом. Он указал на дефицит доверия в отношениях между США и других стран Запада с Россией.

"Мы должны во что бы то ни стало снова взять под контроль военные риски и сократить их", — считает генсек ОБСЕ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Совете Федерации России назвали создание Поместной православной церкви Украины преступлением, которое может привести к гражданской войне.