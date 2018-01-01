Трамп вручил Путину победу, которая была ему не по зубам, - Washington Post

Дональд Трамп та Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Американцы более 70 лет большой ценой добивались победы над СССР, а после его развала того, чтобы Россия придерживалась мировых правил. Но Дональд Трамп всего за два года президентства смог полностью обнулить все старания США, вручив победу в руки Путину, которому она была не по зубам.

Об этом пишет издание Washington Post, сообщает ONLINE.UA.

"Телесериал "Человек в высоком замке" показывает альтернативный мир, в котором нацисты победили во Второй мировой войне. Однако нам не нужно телешоу об альтернативной истории, в которой СССР победил в холодной войне. У нас для этого есть Трамп", – пишет издание.

Эксперты WP указывают, что решение Трампа вывести войска США из Сирии стало победой Путина в холодной войне. Авторы статьи подчеркивают, что этим решением Трамп не только озадачил союзников, которые в коалиции с США участвовали в кампании против "Исламского государства", но и отдал России и Ирану весь Ближний Восток.

В Washington Post убеждены, что ни один советский лидер не смог бы придумать лучший сценарий для победы, чем тот, который создал Трамп для Путина. В статье также указано, что почти половина избирателей-республиканцев считают Кремль другом или союзником, хотя еще четыре года назад их было на половину меньше.

Авторы указывают, что во время предвыборной президентской кампании 2016 года позиции Республиканской партии значительно ослабились по отношению к России. Это стало следствием частных переговоров Москвы с Трампом, в которых последний хвалил Путина. Washington Post отмечает, что к какому бы выводу не пришел Роберт Мюллер в своем расследовании российского вмешательства в выборы президента США 2016 года, Путин, очевидно, получил выгоду от президентства Трампа.

Одним из результатов этой выгоды стал вывод войск США из Сирии, решение о чем принял Трамп. Авторы отмечают, что "теперь, через 29 лет после падения Берлинской стены, Трамп просто вручил Москве победу в холодной войне, которая была ей не по зубам".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Путина похвалили Трампа за вывод войск США из Сирии. В Совете Федерации считают, что американские войска находились в Сирии незаконно, поэтому назвали решение Трампа об их выводе абсолютно правильным.