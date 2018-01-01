Никакого улучшения не будет: в Москве сделали новое заявление по Донбассу и Крыму

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Российские власти не ждут улучшения отношений с Украиной. Они уверены, что на Донбассе и в Крыму с украинской стороны якобы готовятся новые "провокации", в которых Киев "обвинит" Москву.

Такой прогноз по ситуации в Украине дала спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Матвиенко, как и все представители российской власти, вновь обвинила Запад в том, что происходит в Украине. Она считает, что основная задача этого "проекта" — сдерживание России.

Несмотря на то, что есть ряд неопровержимых доказательств того, что Путин стянул и привел в боевую готовность российские войска и сотни единиц тяжелого вооружения у границы Украины, Матвиенко обвиняет Киев в том, что там якобы планируют "новые провокации" на Донбассе и в Крыму.

"Я не исключаю, что до выборов могут быть еще провокации в Донбассе, на границе с Россией, Крымом. Они будут делать все, чтобы сорвать выборы, либо попытаться создать такую ужасающую атмосферу в стране, в которой будут винить Россию", — заявила Матвиенко.

В связи с этим спикер Совета Федерации России пришла в к выводу, что никакого улучшения в российско-украинских отношениях в ближайшее время не произойдет. При этом она неожиданно добавила, что России дорог украинский народ, который не имеет никакого отношения к власти.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Матвиенко назвала создание Православной церкви Украины преступлением, которое может привести к бойне и гражданской войне.