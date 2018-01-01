У Путина рассказали, кого хотят видеть у власти в Украине

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Россия не собирается разрывать отношения с Украиной и ждет президентских выборов. В Кремле надеются на приход к власти в Украине "адекватных" политиков.

О том, кого у Путина хотят видеть у власти в Украине заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на росСМИ.

"Хотелось бы надеяться, что в Киеве рано или поздно к власти придут адекватные люди, способные к конструктивному диалогу и с ответственным восприятием реальности", — заявил Лавров.

При этом он не уточнил имена кандидатов, которые "внушают в Путина надежду на улучшение отношений" между Москвой и Киевом. Но Лавров подчеркнул, что российские власти выступают за сохранение и создание условий для возрождения многоплановых связей и контактов с Киевом.

В тоже время Лавров заявил об обеспокоенности российских властей из-за выборов президента в Украине, которые запланированы на 31 марта 2019 года.

"В Украине уровень насаждаемой сверху русофобии просто зашкаливает. По сути, она стала частью государственной политики. А нынешняя киевская власть руководствуется не столько интересами страны, сколько собственными амбициями, а также "рекомендациями", а порой – прямыми указаниями из других столиц", – добавил глава российского МИД, комментируя предстоящие выборы в Украине.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Порошенко выступил с категоричным заявлением в адрес Путина по выборам в Украине. Он заявил, что российский президент никогда не будет решать, кто будет президентом Украины — это решение примет украинский народ.