Я знаю "правду" о Майдане: скандальный танцор возмутил новым откровением

Сергій Полунін (фото — instagram.com/sergeipolunin)

Скандальный украинский танцор Сергей Полунин, который недавно получил российское гражданство, продолжает шокировать своими откровениями. После громких признаний в любви президенту России Владимиру Путину он рассказал в сети "правду" о Майдане в Киеве и мировом заговоре, сообщает ONLINE.UA.

В частности, Полунин написал, что события происходящего во время Евромайдана были поданы недостоверно и отметил, что восхищается действиями бойцов "Беркута", которые позднее получили обвинения за убийства украинцев.

"Во время Майдана снайперы стреляли в обе стороны — протестующим в спину и полицию Беркута, чтобы разозлить ситуацию и совершить революцию. После того, как все закончилось, статуя была построена для погибших демонстрантов, но Беркут был подло обвинен во всем! Их ненавидели, избивали и убивали. Я хочу сказать информация была передана людям лживая и всё это не правда. Ребята из Беркута Вы не забыты, я искренне восхищаюсь тем, что вы стояли против зла и выполняли свою работу, Вы всегда занимаете особое место в моем сердце!" — написал он.

Также танцор написал о мировом заговоре со стороны "злой организации, которая организовывала снайперов и революцию".

"Я знаю, кто вы, Брексит вас не скроет. Вы убиваете хороших людей, вы убиваете моих людей, вы разрушили мою страну. Я достану вас за это. Добро будет более агрессивным, чем зло. Би-би-си, ты можешь скрывать злые дела, но мы знаем правду", — высказался Полунин.

Украинцы разозлились из-за новых скандальных заявлений Полунина. Они назвали его откровения маразмом, который изложил тот, кто "умом тронулся". Танцора назвали лжецом и прислужником Путина, призвав его забыть про Украину.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Полунин после публичного признания в любви показал тату с Путиным.