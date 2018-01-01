Я знаю "правду" о Майдане: скандальный танцор возмутил новым откровением

Я знаю "правду" о Майдане: скандальный танцор возмутил новым откровением

  |  Шоу-бизнес   |   Читати українською
Сергій Полунін (фото — instagram.com/sergeipolunin)

Скандальный украинский танцор Сергей Полунин, который недавно получил российское гражданство, продолжает шокировать своими откровениями. После громких признаний в любви президенту России Владимиру Путину он рассказал в сети "правду" о Майдане в Киеве и мировом заговоре, сообщает ONLINE.UA.

В частности, Полунин написал, что события происходящего во время Евромайдана были поданы недостоверно и отметил, что восхищается действиями бойцов "Беркута", которые позднее получили обвинения за убийства украинцев.

Я знаю "правду" о Майдане: скандальный танцор возмутил новым откровением (1)

"Во время Майдана снайперы стреляли в обе стороны — протестующим в спину и полицию Беркута, чтобы разозлить ситуацию и совершить революцию. После того, как все закончилось, статуя была построена для погибших демонстрантов, но Беркут был подло обвинен во всем! Их ненавидели, избивали и убивали. Я хочу сказать информация была передана людям лживая и всё это не правда. Ребята из Беркута Вы не забыты, я искренне восхищаюсь тем, что вы стояли против зла и выполняли свою работу, Вы всегда занимаете особое место в моем сердце!" — написал он.

Также танцор написал о мировом заговоре со стороны "злой организации, которая организовывала снайперов и революцию".

"Я знаю, кто вы, Брексит вас не скроет. Вы убиваете хороших людей, вы убиваете моих людей, вы разрушили мою страну. Я достану вас за это. Добро будет более агрессивным, чем зло. Би-би-си, ты можешь скрывать злые дела, но мы знаем правду", — высказался Полунин.

Украинцы разозлились из-за новых скандальных заявлений Полунина. Они назвали его откровения маразмом, который изложил тот, кто "умом тронулся". Танцора назвали лжецом и прислужником Путина, призвав его забыть про Украину.

Я знаю "правду" о Майдане: скандальный танцор возмутил новым откровением (2)

Я знаю "правду" о Майдане: скандальный танцор возмутил новым откровением (3)

Я знаю "правду" о Майдане: скандальный танцор возмутил новым откровением (4)

Я знаю "правду" о Майдане: скандальный танцор возмутил новым откровением (5)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Полунин после публичного признания в любви показал тату с Путиным.

Источник: ONLINE.UA Теги: Сергій Полунин, скандал, Майдан, Украина, революция
Новости других СМИ
Новый год 2019: красивые поздравления в стихах и прозе, прикольные СМС
Новый год 2019: красивые поздравления в стихах ...
Новость дня: Disney снимает новую версию "Один дома"
Новость дня: Disney снимает новую версию "...
Названа лучшая европейская комедия 2018 года
Названа лучшая европейская комедия 2018 года
Названы лучшие супермодели 2018 года
Названы лучшие супермодели 2018 года
Названа самая популярная композиция ХХ века
Названа самая популярная композиция ХХ века
Что подарить на Новый год 2019: лучшие подарки для родных, любимых, детей и коллег
Что подарить на Новый год 2019: лучшие подарки ...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Блоги