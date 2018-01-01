Новый год 2019: красивые поздравления в стихах и прозе, прикольные СМС

Фото: pixabay.com

Новый год 2019 наступит уже совсем скоро, поэтому пора готовить подарки и поздравления для родных и близких, чтобы зарядить их хорошим настроением на праздник. Что пожелать в год Желтой Земляной Свиньи? ONLINE.UA сделал подборку лучших поздравлений с Новым годом — в ней есть красивые стихи и пожелания в прозе на русском и украинском языках, прикольные и короткие СМС, а также яркие открытки.

Красивые поздравления с Новым годом 2019 в стихах

Пусть Год Свиньи в копилку счастья

Добавит радость и любовь,

Мечты исполнит в одночасье,

Веру в добро подарит вновь!

Пускай проложит он дорогу

К невероятным чудесам,

Побед и достижений много

Преподнесет в награду вам!

***

В гости к нам приходит свинка,

Дарит радость без заминки,

Всех пленяет пятачком,

Ушки кверху, хвост крючком!

Мы желаем в хрюшкин год

Вам не знать проблем, забот

И по полной расслабляться,

Чаще, шире улыбаться!

***

Чтоб год был сладкий, как конфетка,

Чтоб точно цель разить и метко,

Чтоб прочь микстуры и таблетки,

Чтоб смех — почаще, слезы — редко!

Чтобы икру — огромной ложкой,

У ног фортуна чтобы кошкой,

Чтоб смеха — полное лукошко,

И счастья свет весь год в окошко!

***

Свинский год уже подходит,

Свинка входит в каждый дом.

Пусть он будет мирным, сытым

И наполненным добром!

Пусть 2019 будет лучше прошлых лет,

Пусть несет любовь он к ближним,

Дарит счастье, радость, свет!

С Новым годом, с Новым счастьем

Поздравляем вас, друзья.

Пусть родные будут рядом,

Вместе будет вся семья!

***

Поздравляю с Новым годом

И счастливым Рождеством!

Эти праздники наполнят

Сердце добрым волшебством!

Пусть они подарят сказку,

Принесут в наш мир любовь,

Чтобы было в нем побольше

Добрых дел и добрых слов!

***

Новый год Свиньи приходит,

Вот уже он на подходе,

Вот уже он на пороге,

Отдохнуть решил с дороги!

Вам желаем мы везения,

Праздничного настроения,

Чтоб всегда всё получалось,

И сбылось о чём мечталось!

Хай здійсняються бажані мрії,

Рік новий стане роком надії.

Хай здоров’я міцного прибуде,

Щастя, радості, посмішок всюди!

І достаток хай буде в оселі,

Щоб були всі гуляння веселі!

Творчих успіхів, сил і наснаги.

Від близьких — розуміння й поваги.

Від колег — допомоги в роботі.

І хай місця не буде турботі.

Керівництво хай збільшить доходи

За природність красивої вроди.

***

Хай Новий рік добробут Ваш покращить,

Щоб гроші в Вас були і втілювались мрії.

Хай все в родині буде якнайкраще,

Здійсняться сподівання і надії.

Енергії, здоров’я Вам міцного,

Щоб свято за столом й в душі було,

А ми ще обіцяємо до цього

Вам забезпечить затишок й тепло.

***

Рік Новий 2019 – казковий час!

Хай здивує щастям Вас

Рік добра і рік кохання.

Тож приймайте привітання:

Будьте добрі та здорові,

Побажаємо любові,

Світла й радощів багато,

Щоб життя було, як свято!

Оригиналные поздравления с Новым годом 2019 в прозе

С Новым годом! Желаю целый год находиться в круговороте счастья, любви, успеха и радости. Пусть чудеса случаются, а мечты всегда сбываются!

***

Желаю, чтобы все в 2019 году спотыкались, падали и плакали....

Но спотыкались — о деньги, падали — в объятия, плакали — от счастья!

***

С новым, 2019, годом! Пусть этот праздник принесет в Вашу жизнь достаток, тепло семейного очага, здоровье, радостные встречи и улыбки! Желаем ежедневно находить повод для улыбки и всегда чувствовать себя влюблёнными в жизнь!

***

Пускай этот Новый 2019 год станет для вас свинкой — копилкой, в которую вы будете складывать свои успехи и победы, богатство и достаток, счастье и радости, приятные встречи и интереснейшие приключения. Пускай этот год будет настолько необычным, волшебным и запоминающимся, что даже спустя время вы могли бы вспомнить и поделиться своими положительными эмоциями. Желаю самого лучшего, доброго и светлого, огромных благ и искренней любви. С Новым годом!

***

З Новим роком, з новими починаннями й новими успіхами. Бажаю новорічної радості і непередбачуваного дива, чарівної історії і яскравих, веселих моментів. Нехай Новий рік подарує світлу надію і великі сили, виконає всі добрі бажання і принесе щастя у твій дім.

***

Вітаємо з Новим Роком! Бажаємо, щоб іскристий настрій супроводжував вас цілий рік, щоб прекрасні люди і добрі друзі були поруч. Нехай збудуться найбажаніші мрії, відбудуться несподівані і радісні події, а життя наповниться любов’ю, добротою, світлом!

Поздравления с Новым годом 2019: короткие и прикольные СМС

Вам желаю в Новый год

Жить без горя и забот!

Не ходить весь год в аптеку,

Погасить всю ипотеку,

Чаще ездить на Багамы,

Из проблем не делать драмы

И обиды не копить —

Сразу проще станет жить!

***

Если свинка грязь нашла —

Значит грязь лечебная.

В гости к нам она пришла

В эту ночь волшебную.

Не напрасно в Новый год

Топнула копытцем,

Дивидендов принесет

Целое корытце!

***

Поздравляем с Новым Годом!

Пусть веселым хороводом

Пролетит Свинюшки Год,

Неся счастье и доход!

Мы желаем вам достатка,

Чтобы ели-пили сладко,

Чтобы жили-не тужили,

И счастливыми ходили!

Ну кто милее кабана?

И кто его добрее?

И ножка у кого стройна,

И талия, и шея?

Любите поросячий год

Две тысячи девятнадцать,

И он тогда вам принесёт

Огромный ворох счастья!

***

Крепкого иммунитета,

Прочного авторитета,

Не болеть, не суетиться,

В Год Свиньи – озолотиться!

***

Нехай буде маленька свинка

На щастя і успіх щедра.

Нехай принесе вона на спинці

Мішок любові, удачі і добра!

***

Щоб у хаті все було

і грошики, і щастя

Щоб шампанське відкривали,

кожен день гостей стрічали.

З новим щастям, З Новим Роком!

***

Хай у вас все буде файно:

Хліб на полі, сало в стайні,

Все усміхнена мармиза,

Нехай вас обійде криза!

Хай біда минає боком

Щастя вам! Із Новим Роком

***

З Новим роком вас вітаю.

Мільйон гривень вам бажаю.

Хай вас криза не торкнеться,

Щастя на сім’ю проллється,

Буде в домі мир та втіха,

Стороною обходить лихо.

І завжди збувається

Все, що забажається!

***

Свині рік – славна мить

Хай же в ньому вам щастить.

Море сміху я бажаю,

Й з Новим роком вас вітаю!

Всім бажаю довго жити,

Кабанчика приручити,

Сніжок на вулиці хрустить,

Хай вам у всьому пощастить!

***

Щоб євро було сховане в коморі,

Щоб сало рохкало у дворі,

Щоб в гаражі стояв «Ферарі»,

В сараї — «Лексус» ще до пари,

У хаті — з мармуру камін,

Та і басейн, хоча б один.

Щоб масажер був у джакузі,

Щоб «Хенесі» бовталось в пузі.

І щастя вам не лізло боком,

Коротше, всіх вас з Новим роком!

Яркие открытки с Новым годом 2019

Ранее ONLINE.UA делал подборку лучших подарков на Новый год 2019 для родных, любимых, детей и коллег.