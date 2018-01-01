Новый год 2019: красивые поздравления в стихах и прозе, прикольные СМС

Новый год 2019 наступит уже совсем скоро, поэтому пора готовить подарки и поздравления для родных и близких, чтобы зарядить их хорошим настроением на праздник. Что пожелать в год Желтой Земляной Свиньи? ONLINE.UA сделал подборку лучших поздравлений с Новым годом — в ней есть красивые стихи и пожелания в прозе на русском и украинском языках, прикольные и короткие СМС, а также яркие открытки.
Красивые поздравления с Новым годом 2019 в стихах
Пусть Год Свиньи в копилку счастья
Добавит радость и любовь,
Мечты исполнит в одночасье,
Веру в добро подарит вновь!
Пускай проложит он дорогу
К невероятным чудесам,
Побед и достижений много
Преподнесет в награду вам!
***
В гости к нам приходит свинка,
Дарит радость без заминки,
Всех пленяет пятачком,
Ушки кверху, хвост крючком!
Мы желаем в хрюшкин год
Вам не знать проблем, забот
И по полной расслабляться,
Чаще, шире улыбаться!
***
Чтоб год был сладкий, как конфетка,
Чтоб точно цель разить и метко,
Чтоб прочь микстуры и таблетки,
Чтоб смех — почаще, слезы — редко!
Чтобы икру — огромной ложкой,
У ног фортуна чтобы кошкой,
Чтоб смеха — полное лукошко,
И счастья свет весь год в окошко!
***
Свинский год уже подходит,
Свинка входит в каждый дом.
Пусть он будет мирным, сытым
И наполненным добром!
Пусть 2019 будет лучше прошлых лет,
Пусть несет любовь он к ближним,
Дарит счастье, радость, свет!
С Новым годом, с Новым счастьем
Поздравляем вас, друзья.
Пусть родные будут рядом,
Вместе будет вся семья!
***
Поздравляю с Новым годом
И счастливым Рождеством!
Эти праздники наполнят
Сердце добрым волшебством!
Пусть они подарят сказку,
Принесут в наш мир любовь,
Чтобы было в нем побольше
Добрых дел и добрых слов!
***
Новый год Свиньи приходит,
Вот уже он на подходе,
Вот уже он на пороге,
Отдохнуть решил с дороги!
Вам желаем мы везения,
Праздничного настроения,
Чтоб всегда всё получалось,
И сбылось о чём мечталось!
Хай здійсняються бажані мрії,
Рік новий стане роком надії.
Хай здоров’я міцного прибуде,
Щастя, радості, посмішок всюди!
І достаток хай буде в оселі,
Щоб були всі гуляння веселі!
Творчих успіхів, сил і наснаги.
Від близьких — розуміння й поваги.
Від колег — допомоги в роботі.
І хай місця не буде турботі.
Керівництво хай збільшить доходи
За природність красивої вроди.
***
Хай Новий рік добробут Ваш покращить,
Щоб гроші в Вас були і втілювались мрії.
Хай все в родині буде якнайкраще,
Здійсняться сподівання і надії.
Енергії, здоров’я Вам міцного,
Щоб свято за столом й в душі було,
А ми ще обіцяємо до цього
Вам забезпечить затишок й тепло.
***
Рік Новий 2019 – казковий час!
Хай здивує щастям Вас
Рік добра і рік кохання.
Тож приймайте привітання:
Будьте добрі та здорові,
Побажаємо любові,
Світла й радощів багато,
Щоб життя було, як свято!
Оригиналные поздравления с Новым годом 2019 в прозе
С Новым годом! Желаю целый год находиться в круговороте счастья, любви, успеха и радости. Пусть чудеса случаются, а мечты всегда сбываются!
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Желаю, чтобы все в 2019 году спотыкались, падали и плакали....
Но спотыкались — о деньги, падали — в объятия, плакали — от счастья!
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С новым, 2019, годом! Пусть этот праздник принесет в Вашу жизнь достаток, тепло семейного очага, здоровье, радостные встречи и улыбки! Желаем ежедневно находить повод для улыбки и всегда чувствовать себя влюблёнными в жизнь!
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Пускай этот Новый 2019 год станет для вас свинкой — копилкой, в которую вы будете складывать свои успехи и победы, богатство и достаток, счастье и радости, приятные встречи и интереснейшие приключения. Пускай этот год будет настолько необычным, волшебным и запоминающимся, что даже спустя время вы могли бы вспомнить и поделиться своими положительными эмоциями. Желаю самого лучшего, доброго и светлого, огромных благ и искренней любви. С Новым годом!
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З Новим роком, з новими починаннями й новими успіхами. Бажаю новорічної радості і непередбачуваного дива, чарівної історії і яскравих, веселих моментів. Нехай Новий рік подарує світлу надію і великі сили, виконає всі добрі бажання і принесе щастя у твій дім.
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Вітаємо з Новим Роком! Бажаємо, щоб іскристий настрій супроводжував вас цілий рік, щоб прекрасні люди і добрі друзі були поруч. Нехай збудуться найбажаніші мрії, відбудуться несподівані і радісні події, а життя наповниться любов’ю, добротою, світлом!
Поздравления с Новым годом 2019: короткие и прикольные СМС
Вам желаю в Новый год
Жить без горя и забот!
Не ходить весь год в аптеку,
Погасить всю ипотеку,
Чаще ездить на Багамы,
Из проблем не делать драмы
И обиды не копить —
Сразу проще станет жить!
***
Если свинка грязь нашла —
Значит грязь лечебная.
В гости к нам она пришла
В эту ночь волшебную.
Не напрасно в Новый год
Топнула копытцем,
Дивидендов принесет
Целое корытце!
***
Поздравляем с Новым Годом!
Пусть веселым хороводом
Пролетит Свинюшки Год,
Неся счастье и доход!
Мы желаем вам достатка,
Чтобы ели-пили сладко,
Чтобы жили-не тужили,
И счастливыми ходили!
Ну кто милее кабана?
И кто его добрее?
И ножка у кого стройна,
И талия, и шея?
Любите поросячий год
Две тысячи девятнадцать,
И он тогда вам принесёт
Огромный ворох счастья!
***
Крепкого иммунитета,
Прочного авторитета,
Не болеть, не суетиться,
В Год Свиньи – озолотиться!
***
Нехай буде маленька свинка
На щастя і успіх щедра.
Нехай принесе вона на спинці
Мішок любові, удачі і добра!
***
Щоб у хаті все було
і грошики, і щастя
Щоб шампанське відкривали,
кожен день гостей стрічали.
З новим щастям, З Новим Роком!
***
Хай у вас все буде файно:
Хліб на полі, сало в стайні,
Все усміхнена мармиза,
Нехай вас обійде криза!
Хай біда минає боком
Щастя вам! Із Новим Роком
***
З Новим роком вас вітаю.
Мільйон гривень вам бажаю.
Хай вас криза не торкнеться,
Щастя на сім’ю проллється,
Буде в домі мир та втіха,
Стороною обходить лихо.
І завжди збувається
Все, що забажається!
***
Свині рік – славна мить
Хай же в ньому вам щастить.
Море сміху я бажаю,
Й з Новим роком вас вітаю!
Всім бажаю довго жити,
Кабанчика приручити,
Сніжок на вулиці хрустить,
Хай вам у всьому пощастить!
***
Щоб євро було сховане в коморі,
Щоб сало рохкало у дворі,
Щоб в гаражі стояв «Ферарі»,
В сараї — «Лексус» ще до пари,
У хаті — з мармуру камін,
Та і басейн, хоча б один.
Щоб масажер був у джакузі,
Щоб «Хенесі» бовталось в пузі.
І щастя вам не лізло боком,
Коротше, всіх вас з Новим роком!
Яркие открытки с Новым годом 2019
Ранее ONLINE.UA делал подборку лучших подарков на Новый год 2019 для родных, любимых, детей и коллег.