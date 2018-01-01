После вторжения России в церквях УПЦ МП в Крыму выдавали оружие оккупантам, - Чубаров

После вторжения России в церквях УПЦ МП в Крыму выдавали оружие оккупантам, - Чубаров

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Фото: wikipedia.org

В феврале-марте 2014 года в Крыму после вторжения России в храмы УПЦ МП завезли много оружия, которое потом раздавали оккупантам.

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в интервью телеканалу "Прямой", сообщает ONLINE.UA.

Комментируя создание автокефальной Православной церкви Украины, Чубаров подчеркнул, что выступал против того, чтобы в религиозных центрах Украины защищались интересы других государств. А Москва давала прямые указания украинской церкви, чему есть ряд неопровержимых доказательств.

"Я бы, возможно, так горячо не говорил, если бы я в Крыму не видел, как в церквях УПЦ Московского патриархата в первые дни российского вторжения хранилось оружие, туда приходили люди, которых перебрасывали из Краснодарского края. Они там переодевались в формы и там они получали оружие", — заявил Чубаров.

Он считает, что создание Поместной Православной Церкви Украины было действительно вопросом стержневой основы украинской независимости. Чубаров подчеркнул, что безусловно любые граждане Украины имеют право на любое вероисповедания, в том числе мусульмане, католики, иудеи и другие, но они не должны выполнять указания других государств.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее патриарх Фарфоломей рассказал, как церквями СССР управлял КГБ.

Источник: ONLINE.UA Теги: Крым, церкви, оккупация, оружие, автокефалия, Украина, Рефат Чубаров, агрессия России против Украины, УПЦ МП
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