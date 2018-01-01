Россия больше не "братское государство": Лукашенко сделал громкое заявление

Олександр Лукашенко (фото — http://president.gov.by)

Россия больше не братское государство, но остается ключевым внешним партнером для Беларуси.

С таким заявлением выступил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Москвой, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт булорусского лидера.

"Я уже не говорю (не называю Россию, – ред.) братским государством, потому что, как мне сообщают, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что ж, будем партнерами", — сказал Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что всесторонний характер отношений между Москвой и Минском имеет серьезное значение не только для Беларуси, но также и для России. Они, по словам Лукашенко, строятся на системной и плановой основе, хотя многие важные соглашения и не вполняются российской стороной.

"По всем вопросам договоренностей с Россией в Союзном государстве и в целом в плане отношений не только как с партнерами, но и как братским, близким Беларуси государством, решения приняты. И на Высшем государственном совете, и на союзном Совмине, и в двустороннем формате подписаны многие соглашения. К сожалению, как я часто говорю, они не все выполняются", — подчеркнул Лукашенко.

Он напомнил, что только полгода назад на уровне Высшего государственно совета были подписаны ряд важных соглашений между Беларусью и Россией, в которых охвачен широкий спектр вопросов, но многие из них так и остались невыполненными.

"В середине этого года мы должны были начать и закончить к концу года вопросы по ценам на газ (мы в Питере договаривались с Путиным), решить вопросы нефтяные в связи с налоговым маневром в Российской Федерации. Однако на все наши предложения Россия не пошла, и эти сроки фактически сорваны. И наша часть делегации завтра на переговорах, и российская должны будут ответить на вопрос, почему принятое двумя президентами решение не было исполнено в этом году", — пояснил Лукашенко.

Предстоящие переговоры в Москве он назвал непростыми, так как Россия отвергла все предложения Беларуси относительно цен на газ и компенсации за налоговый маневр, хотя на высшем уровне было принято компромиссное решение.

"Ранее было заявление первого вице-премьера России Антона Силуанова, который вел соответствующие переговоры, что потери Беларуси немалые, и российская сторона была готова компенсировать эти потери за счет бюджета. И потом вдруг все остановилось. Я хотел бы получить ответ на вопрос: почему остановились эти переговоры, когда в принципе все было готово для принятия решения даже на союзном Совмине в Бресте?" — добавил Лукашенко, подчеркнув, что в ходе предстоящих переговоров в Кремле белоусская сторона будет четко обозначивать и отстаивать свою позицию.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что президент Беларуси Александр Лукашенко провел секретное совещание с высшим руководством страны, которому поручил разработать меры противодействия российским угрозам.