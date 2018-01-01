Католическое Рождество 2018: как отмечают праздник и что нельзя делать в этот день

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25 декабря католика всего мира отмечают один из самых главных праздников года — Католическое Рождество. В 2018 году украинцы отдыхают в этот день, так как в прошлом году этот праздник стал официальным в Украине. Как отмечают Католическое Рождество, чем оно отличается от православного, что нельзя делать в этот день — в материале ONLINE.UA.

Католическое Рождество: как отмечают этот праздник

У католиков и православных рождественские традиции схожи, хотя для католиков Рождество это больше семейный праздник, а для православных — духовный. Главный вечер перед Рождеством – Сочельник — отмечается накануне, 24 декабря. Название происходит от блюда сочиво, которое мы привыкли называть кутьей. Праздновать Рождество католики, как и православные, начинают после того, как на небе появляется первая звезда. На праздничном столе обычно присутствует запеченное мясо. Всего принято ставить 12 блюд по числу апостолов.

Католики празднуют Рождество в течение восьми дней — на протяжении этого времени они почитают святых. За прадничным столом они все оставляют одно свободное место — это означает готовность принять любого одинокого странника, которым был когда-то сам Христос.

Что можно нельзя делать на Католическое Рождество

Как и на Рождество Христово, на Католическое Рожество нельзя работать и заниматься бытовыми делами – убирать, стирать, шить и так далее. Этот день должен быть посвящен Богу, молитвам и размышлениям о духовном. есть поверье, что рукоделие в Католическое Рождество грозит внезапной слепотой или глухотой.

В этот день католики просят прощения у всех, кого могли обидеть и сами очищают душу от обид. Как и на христианское Рождество, 25 декабря нальзя ругаться и сквернословить.

Есть еще одна интересная примета и традиция на Католическое рождество. Считается, что в этот день нельзя надевать старые вещи, а нужно не экономить и купить для праздника красивый наряд, а также приготовить богатый стол. По примете, все, что люди потратят на этот праздник, вернется и приумножится в течение года.

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