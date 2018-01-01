Поставки российского газа в ЕС через Украину: у Путина сделали важное заявление

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Россия в полном объеме выполнит все обязательства по поставкам российского газа в Евросоюз, несмотря на нерешенный спор с Украиной по транзитному контракту.

Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Коммерсант.

"При любых обстоятельствах мы гарантируем поставку российского газа по подписанным "Газпромом" долгосрочным контрактам. В этом смысле европейские потребители будут обеспечены необходимыми объемами", — уверил Новак.

Он не уточнил, есть ли у российской стороны "план Б" по транзиту газа в ЕС на случай, если договор по транзиту с Украиной не удастся. При этом Новак подчеркнул, что Россия готова обеспечивать продолжение транзита в ЕС через Украину и после 2019 года, но при условии, что такой вариант будет конкурентен по отношению к другим маршрутам поставок газа в Европу.

Новак также добавил, что российская сторона готова к "конструктивному диалогу" с Украиной по транзиту газа, но ему мешает судебный спор "Газпрома" и "Нафтогаза".

"Поскольку в результате решений Стокгольмского арбитража был нарушен баланс интересов по двум контрактам, которые были подписаны „Газпромом“ и "Нафтогазом" в 2009 году, в суде решается вопрос о расторжении этих контрактов. "Газпром" готов как одну из опций рассматривать подписание мирового соглашения, которое бы удовлетворило обе стороны", – добавил Новак.