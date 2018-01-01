Планы Путина на 2019 год: эксперт сделал тревожный прогноз для Украины и Беларуси

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

В 2019 году президент России Владимир Путин может решиться нв вооруженное вторжение в Украину. Также Кремль готовит усиление давления на Беларусь, что станет одним из его шагом к дестабилизации на мировой арене.

Такой тревожный прогноз на 2019 год сделал бывший сотрудник Пентагона, руководитель Центра дипломатии Байдена Майкл Карпентер, сообщает ONLINE.UA.

"Путин решится на военное вторжение в Украину, чтобы взять под контроль южнокрымский канал, Азовское море и Керченский пролив. Скорее всего, целью станет канал из Днепра в Крым. Без этой воды страдает сельское хозяйство Крыма", – написал эксперт.

Допускает Карпентер и военную вспышку в Нагорном Карабахе, если новому амрянскому премьеру Пашиняну не удастся повлиять на интересы России.

Путин в 2019 году также готовит неприятный сюрприз и для Беларуси. Экс-сотрудник Пентагона уверен, что стоит ожидать давления Кремля на Лукашенко, чтобы он согласился на строительство российской военной базы в Беларуси. Если Минск будет сопротивляться, Кремль будет готовиться осуществить присоединение Беларуси к РФ, уверен Карпентер.

Также, по прогнозу американского эксперта, в 2019 году Россия установит контроль над востоком Сирии совместно с Ираном после вывода сил США, увеличит свое военное присутствие в Ливии, попытается спровоцировать очередной этнический конфликт на Балканах и усилит связи с Саудовской Аравией.

При этом Карпентер уверен, что в 2019 году санкции ЕС против России начнут распадаться, так как некоторые члены ЕС будут нарушать консенсус в обмен на непубличное соглашение с Россией в сфере энергетики. Наиболее вероятными кандидатами, среди тех, кто встанет на сторону Москвы являются: Италия, Венгрия и Австрия.

Также Карпентер убежден, что Путин в 2019 году будет активно работать над тем, чтобы оформить под себя расстановку сил в США перед президентской кампанией 2020 года.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Солтенберг прогнозировал, что агрессия России в 2019 году будет все решительнее, поэтому НАТО готовится к войне, чтобы реагировать на все вызовы одновременно.