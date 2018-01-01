Взятка за автокефалию Украины: Варфоломей едкой шуткой поставил на место российских пропагандистов

Патріарх Варфоломій (фото — facebook.com/ecumenicalpatriarchate)

Вселенский патриарх Варфоломей едкой шуткой ответил на обвинения российских пропагандистов, который распространяют информацию о том, что он предоставил Украине автокефалию якобы за взятку от президента Петра Порошенко.

Видеоответ Варфоломей российским пропагандистам был опубликован на странице Вселенского патриархата в соцсети, сообщает ONLINE.UA.

Во время одного из выступлений патриарх Варфоломей отреагировал на обвинения со стороны России о том, что он якобы предоставил автокефалию украинской церкви за взятку от Порошенко, чему, правда, у Москвы нет ни единого доказательства.

"Хотя Русская церковь обвиняет меня в том, что я взял деньги за предоставление этой автокефалии, на самом деле я получил не деньги, а много конфет и сладостей с завода Порошенко", – сказал Варфоломей во время своей встречи с детьми.

Патриарх добавил, что президент Украины "от большой радости" отправил во Вселенский Патриархат пакеты конфет со своей фабрики.

Напомним, после решение Варфоломея о предоставлении автокефалии Украине 15 декабря 2018 года в Киеве состоялся Объединительный собор, на котором провозгласили создание единой Православной церкви Украины. Предстоятелем поместной православной церкви Украины стал митрополит Епифаний. Томос об автокефалии ему вручит Вселенский патриарх 6 января, перед Рождеством Христовым.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Московском патриархате заявляли, что действия Вселенского патриарха Варфоломея в отношении Украины наталкивают на подозрения в его ангажированности со стороны "сильных мира сего".