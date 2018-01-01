В РФ начали испытания подводного ядерного аппарата "Посейдон", которым ранее хвастался Путин

В РФ начали испытания подводного ядерного аппарата "Посейдон", которым ранее хвастался Путин

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Фото: mil.ru

В России стартовали подводные испытания стратегического беспилотного аппарата "Посейдон", способного нести ядерные боезаряды. Этим оружием ранее хвастался президент РФ Владимир Путина в ходе послания Федеральному собранию, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

В оборонно-промышленном комплексе РФ уточнили, что испытания "Посейдона" проводятся в морской акватории, которая надежно защищена от средств разведки вероятного противника.

"Ведется подводная отработка ядерной энергетической установки необитаемого аппарата "Посейдон". Однако тесты проводятся пока в рамках опытно-конструкторских работ, а не полноценных ходовых испытаний", — уточнил источник.

В российском оборонно-промышленном комплексе подчеркнули, что в качестве носителя "Посейдона" используется одна из атомных подлодок ВМФ. Работы по аппарату включены в госпрограмму вооружения РФ на 2018-2027 годы — до конца действия программы "Посейдон" должен быть передан ВМФ.

Напомним, Путин, хвастаясь "Посейдоном", рассказывал, что беспилотный подводный аппарта с ядерной энергетической установкой будет способен уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки и так далее. В частности, создаваемый в России "Посейдон" будет способен нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн для уничтожения военно-морских баз противника.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в США военно-воздушные силы провели испытания усовершенствованной версии самой мощной неядерной авиабомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP).

Источник: ONLINE.UA Теги: Россия, ядерное оружие, испытания, посейдон, подводная лодка, Владимир Путин
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