РПЦ в Украине: в УПЦ МП сделали громкое заявление о переименовании

Голова УПЦ МП Онуфрій (фото — http://pravoslavye.org.ua)

В УПЦ МП не желают признавать свою связь с РПЦ и менять название в соответствии с принятым законом. Там готовят иск в Конституционный суд, в котором будут отстаивать свое право называться Украинской православной церковью Московского патриархата.

Об этом заявил председатель юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на информационно-просветительский отдел церкви.

В УПЦ МП категорично заявили, что не собираются менять название, что их обязывает сделать закон.

"В тексте закон не имеет упоминания об Украинской Православной Церкви и не содержит никаких конкретных формулировок о том, кто и как должен называться. Это уже будет определять соответствующий орган государственной власти после вступления в силу закона. Поэтому, меня, мягко говоря, удивляют высказывания некоторых политиков, СМИ, которые начинают искажать официальное название УПЦ, утверждая, что УПЦ уже не существует, или, что она якобы стала РПЦ в Украине. Это не соответствует действительности", — заявил Бахов.

По его мнению, принятый в Украине закон не лишает УПЦ МП названия, так как решение о переименовании может принимать только Собор, а не Верховная Рада. Бахов подчеркнул, что у Онуфрия считают, что закон о том, что УПЦ МП должна изменить название с указанием принадлежности к России, нарушает конституционные нормы и право на свободу вероисповедания. Поэтому там намерены оспаривать его в судебном порядке.

"Кроме этого он не соответствует Конституции Украины и нарушает международные обязательства, которые на себя взяло наше государство, отраженные в таких основополагающих документах как, Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений, Конвенция о защите прав человека и основных свобод", – утверждает представитель Онуфрия.

Напомним, Верховная Рада 20 декабря приняла законопроект, согласно которому УПЦ МП должна изменить название и указать свою принадлежность к России. В УПЦ МП заявили, что этот законопроект нарушает право на свободу вероисповедания и дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих граждан Украины и призвали президента Петра Порошенко ветировать его. Но 22 декабря Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ МП.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Русская православная церковь (РПЦ) намерена продолжить влиять на ситуацию в Украине в связи с созданием независимой церкви через международные правозащитные организации.