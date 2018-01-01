Арест украинских моряков: "суд" оккупантов Крыма принял новое решение

Арест украинских моряков: "суд" оккупантов Крыма принял новое решение

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Фото: twitter.com

Во вторник, 25 декабря, подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму вынес новое решение по украинским морякам. Судья отказал в удовлетворении апелляционных жалоб еще троих украинских моряков, которых российские силовики незаконно захватили в Керченском проливе, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Крым.Реалии.

Сообщается, что арест украинским морякам оккупаны продили до 24 января 2019 года. В частности, в аппеляции было отказано старшему матросу с катера "Никополь" Вячеславу Зинченко, который находится в московском СИЗО.

В ходе судебного заседания правозащитница 20-летнего моряка Эмине Авамилева заявляла, что имел место вооруженный конфликт и ее подзащитный после этого конфликта имеет статус военнопленного, а вопрос содержания под стражей должен был рассматривать военный суд. Она также подчеркнула, что у Зинченко есть родственники в оккупированной Феодосии и Симферополе, которые готовы предоставить жилье украинцу в случае решения о мере пресечения в виде домашнего ареста.

Аналогичные решения "суд" оккупантов принял и по другим украинским морякам, захваченным в Керченском проливе. 25 декабря было отказано в удовлетворении апелляционной жалобы захваченному украинскому военному, мичману Андрею Шевченко, а также капитану третьего ранга Владимиру Лисовому. Сегодня также должны быть рассмотрены апелляции на арест матроса с буксира "Яны Капу" Сергея Чулибы и сотрудника СБУ Андрея Драча.

"Поступили еще пять апелляций. В отношении Безъязычного, Гриценко, Небылицы, Семидоцкого, Мельничука", — уточнили в "суде" Крыма.

РосСМИ при этом сообщают, что еще по четырем захваченным украинским морякам жалоб на арест нет. По их данным, аппеляция не подавалась от имени сотрудника СБУ Василия Сороки, членов экипажей кораблей Андрея Артеменко и Андрея Эйдера. Все трое получили ранения во время нападения российских силовиков и были арестованы по решению "суда" в Керчи. Также сообщается, что нет апелляции на арест моряка Владимира Терещенко.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Путин признался, с кем обсуждал освобождения украинских моряков. Как оказалось,по вопросу обмена он говорил с Виктором Медведчуком, но не дал согласия на их обмен и освобождение, пока не будут заверешены уголовные дела, которые против них незаконно завели в РФ.

Источник: Крим.Реалії Теги: моряки україна, суд, Крым, Керченская протока, арест, Россия, Азовское море, нападение, апелляция
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