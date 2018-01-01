Россия расширила санкции против Украины

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В России приняли решение расширить санкции против Украины. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает ONLINE.UA.

В новый антиукраиснкий список санкций России включены физические и юридические лица Украины. Медведев не уточнил, кто попал в санкционный список, подчеркнув лишь, что "это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России".

Напомним, предыдущее расширение антиукраинского санкционного списка России проводилось 1 ноября. Тогда российское правительство обнародовало список санкций,в который включили 322 гражданина Украины и 68 украинских компаний. В него попали бывшие и нынешние украинские чиновники, народные депутаты, судьи, бизнесмены и даже медийщики.

Ранее стало известно, что украинские власти подготовили новый пакет санкций против России за оккупацию Крыма. В санкционный список на этот раз хотят включить 14 юридических и 23 физических лиц, которые причастны к поставкам материалов и оборудования для российских заводов в Крыму, а также участвуют в проведении незаконных раскопок на объектах культурного наследия.

Как сообщал ONLINE.UA, несколько дней назад Кабмин продлил запрет на ввоз российских товаров в Украину до 2020 года.