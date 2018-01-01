"Братство" России и Беларуси: у Путина сделали новое заявление о союзном государстве

Олександр Лукашенко та Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Братский характер отношений народов Беларуси и России вряд ли станет отрицать кто-либо в Москве или в Минске. Но между странами есть острые вопросы, по которым "сверят" часы президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко 25 декабря во время переговоров в Москве.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Самой проблемной темой Беларуси и России является налоговый маневр в нефтяной сфере. Но есть еще много нюансов в двусторонних союзных отношениях Москвы и Минска, в том числе по тематике развития Союзного государства РФ и Беларуси, которые будут обсуждать Путин и Лукашенко.

Следует отметить, что в настоящее время Минск хочет добиться от РФ компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере, из-за которого Беларусь оценивает свои потери только в 2019 году около 400 млн долларов. Беларусь рассчитывает получить от России $310 млн — $315 млн компенсации, но в Кремле заявили, что никаких обещаний союзнику не давали.

При этом в российском правительстве на серьезном уровне рассмтаривают вопрос развития проекта Союзного государства, в котором предлагают привести к диной налоговую и тарифную политику. Лукашенко считает, что такие предложения вызывают у него беспокойство.

"Под предлогом "глубокой интеграции" Москва хочет инкорпорировать Белоруссию в состав России", — заявлял Лукашенко, подчеркнув, что Беларусь никогда не войдет в состав РФ.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Лукашенко заявлял о том, что Россия больше не братское государство, но остается ключевым внешним партнером для Беларуси.