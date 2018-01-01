Эрдоган хочет срочно встретиться с Путиным: что случилось

Володимир Путін та Реджеп Ердоган (фото — commons.wikimedia.org)

Президент Турции Реджеп Эрдоган анонсировал срочную встречу с российским главой Владимиром Путиным. Он заявил, что с большой долей вероятности переговоры пройдут лицом к лицу, сообщает ONLINE.UA.

После выступления в пардаменте 25 декабря Эрдоган сообщил, что турецкая делегация в ближайшие дни посетит Москву. После этого он планирует встретиться с Путиным.

"Сегодня-завтра турецкая делегация посетит Москву, после этого я также проведу переговоры с Путиным. С большой долей вероятности переговоры пройдут лицом к лицу", — уточнил Эрдоган.

Причиной срочных переговоров Эрдогана с Путиным является тема Сирии и вывод войск США из этой страны. Об этом ранее сообщал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, который также уточнял, что намерен посетить с этим вопросом Россию.

Спикер Кремля Дмитрий Песков пока не подтвердил, что встреча Путина и Эрдогана состоится в ближайшие дни. По его словам, на данный момент договоренностей по дате и месту переговоров нет.

Напомним, Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над террористами "Исламского государства" в Сирии одержана и что это было единственной причиной, по которой вооруженные силы США там находились. По словам американских официальных лиц, вывод войск численностью более 2 тысяч человек займет от 60 до 100 дней.

В США и в ЕС осудили Трампа за его решение по Сирии. Они назвали его подарком для Путина, которым президент США вручил российскому главе победу в холодной войне, которая была Путину не по зубам.

Как сообщал ONLINE.UA, против решения Трампа также выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что глубоко сожалеет об этом решении, так как Франция потеряет надежного союзника, но несмотря на это, оставит свои войска в Сирии, где еще не полностью уничтожены боевики ИГ.